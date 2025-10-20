Consumo abre expediente sancionador a una gran promotora de festivales de música por posibles prácticas abusivas

El Ministerio de Consumo, a través de la Dirección General de Consumo, ha abierto un expediente sancionador a una gran promotora de festivales de música por posibles prácticas abusivas, como la prohibición de introducir comida o bebida del exterior.

Desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy no han hecho público el nombre de la promotora pero sí han señalado que las prácticas abusivas que podrían haber cometido "serían de tres tipos":

1. Prohibir de forma expresa y generalizada el acceso al recinto del festival con comida y bebida del exterior, registrando a los y las asistentes, y denegando el derecho de acceso de forma "potencialmente arbitraria".

2. Prohibir que los y las asistentes puedan salir y acceder de nuevo al recinto libremente, obligándoles a abonar una cantidad adicional para evitarlo.

3. Establecer como obligatorio un sistema de pago a través de pulseras cashless para poder hacer pagos dentro del recinto pero sin admitir la devolución del reembolso de la cantidad sobrante por debajo de una cantidad mínima, e imponiendo gastos de gestión para llevar a cabo el reembolso, así como estableciendo un tiempo limitado para que los asistentes puedan hacer uso de este reembolso.

Tal y como han señalado desde Consumo en un comunicado, estas prácticas, de constatarse, serían consideradas "abusivas" y supondrían una infracción del artículo 47.1.j de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. "En caso de ser calificadas como infracciones muy graves, serían penalizadas con multas de entre 100.001 y 1 millón de euros", avisan.