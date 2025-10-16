Bustinduy no achanta ante Ryanair: "Iremos al Tribunal europeo. O donde haga falta" 

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha referido a la última sentencia que obliga a Ryanair a devolver lo cobrado por el equipaje de mano y ha advertido a la aerolínea que no va a cejar en el "empeño de defender los derechos de los consumidores" y acudirán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea "o donde haga falta".

Se trata del fallo judicial que obliga a Rayanir a devolver 66 euros a un pasajero por haberle cobrado indebidamente el equipaje de mano y ha defendido que no cejará en el "empeño de defender los derechos de los consumidores". El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Granada condenó a la aerolínea de bajo coste irlandesa a devolver al viajero los 66 euros, más los intereses correspondientes, que le cobró por subir a un avión con una maleta de cabina.

El titular de la cartera de Consumo ha agregado que cuando hay un conflicto entre los beneficios privados de una multinacional y los derechos recogidos por la ley de los consumidores, el Gobierno de España siempre va a estar la lado de los consumidores, "hasta las últimas consecuencias". Por ello, ha contestado a las aerolíneas, que han calificado de "enrocamiento" su postura, que con ella lo que hace es cumplir con su deber y su obligación. "Y no me voy a mover ni un centímetro", ha añadido.

Bustinduy, sobre la sentencia: "Enésima victoria"

La última sentencia conocida este miércoles es la "enésima victoria acumulada" sobre el cobro irregular por el equipaje de mano y ha recordado que el Parlamento Europeo ha ratificado su posición el mismo día, que es "consonante con la del Ministerio de Consumo". Bustinduy ha contestado a la petición de las aerolíneas de bajo coste que le pidieron que retirara las sanciones que le ha impuesto que no va a hacerlo. "Para eso estoy yo en el gobierno, lo voy a hacer siempre, las veces que haga falta", ha declarado contundente.

Igualmente ha defendido el incremento de las tasas aeroportuarias que ha llevado a Ryanair a dejar algunos aeropuertos españoles porque esas tasa que fija Aena, que es competencia del Ministerio de Transportes, según ha aclarado, sirven para financiar las inversiones en las infraestructuras, seguridad y desarrollo. Gracias a ellas, según ha puesto de relieve, España tiene "una de las redes aeroportuarias que más crece del mundo y que tiene que garantizar su sostenibilidad y viabilidad a futuro".

