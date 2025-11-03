La periodista Vilaplana no aporta el tiquet del parking del día que comió con Mazón porque asegura que no lo tiene

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, a su llegada este lunes a los juzgados de Catarroja.

La comparecencia como testigo de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones que causaron 229 muertos, ha comenzado en el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja (Valencia) a las 9:40 horas de este lunes. Y ya está arrojando novedades, a juzgar por las filtraciones a la prensa de personal presente en la sala.

Se espera que en su testimonio pueda "ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación" y, concretamente, sobre "el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones, el cual es objeto de la investigación penal en curso".

Así lo dictaminó la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia, que ordenó a la jueza instructora tomar declaración como testigo a esta periodista, que estuvo con el ahora ex president de la Generalitat (tras su dimisión, anunciada esta misma mañana en una comparecencia sin preguntas) hasta, al menos, las 18:45 horas de ese 29 de octubre.

La informadora, según ha adelantado RTVE, ha dicho fuera de micro al llegar a los juzgados que se encuentra "muy mal" anímicamente por la presión a la que se ve sometida. De hecho, fue atendida el pasado sábado en un centro hospitalario tras sufrir un cuadro de ansiedad, si bien regresó a última hora del día a su domicilio.

Familiares de los fallecidos en la DANA han estado en la entrada de los juzgados y, a gritos, le han pedido que "cuente la verdad" por dar justicia "a todos ellos". Juan José Monrabal, hijo de una de las fallecidas, encontrada flotando en el barro en Catarroja, ha sido quien más claramente ha reclamado esa verdad a la periodista. Vilaplana ha tenido que acceder al edificio en mitad de una melé, entre prensa, guardias civiles, abogados y familiares.

Ya del interior de la sala, el mismo medio desvela que la jueza le ha pedido el ticket del aparcamiento donde dejó su coche para ir a la comida de El Ventorro, hasta donde Mazón la acompañó al finalizar. Ha dicho Vilaplana que no lo tiene, más de un año después, pero entonces la magistrada ha anunciado que va a reclamar a la empresa del parking que cruce datos, usando para ello el número de matrícula del coche de la periodista, expone también la Agencia EFE.

A la pregunta clásica a cualquier testigo de si tiene algún tipo de amistad o enemistad con las personas implicadas en el proceso, como Mazón en este caso, Vilaplana ha respondido que no.

Otra información destacada que cita RTVE es que la testigo ha explicado que un asesor de Mazón interrumpió brevemente la comida para llevar al expresidente un sobre, tras lo que firmó un documento, del que nada más se sabe.

Un almuerzo, una carta

Su citación fue inicialmente denegada por la jueza instructora, pero la Audiencia Provincial de Valencia la corrigió por considerar que puede "ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación" y concretamente sobre "el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones, el cual es objeto de la investigación penal en curso".

La comida que mantuvo con Mazón en el restaurante 'El Ventorro' ha estado envuelta en polémica desde que se hizo pública diez días después de la catástrofe, cuando se dijo que el encuentro había durado hasta las 17:45 horas y que Mazón había llegado a las seis de la tarde al Palau de la Generalitat. Sin embargo, a principios de septiembre, unos diez meses después de la dana, Vilaplana publicó una carta abierta en la que fijó su salida del restaurante entre las 18:30 y las 18:45 horas, y este pasado mes octubre se supo que el president la acompañó a las 18:45 horas hasta un aparcamiento ubicado cerca del restaurante, donde ella tenía aparcado el coche.

En esa carta abierta publicada en septiembre, Vilaplana revelaba que tras conocerse que había comido con Mazón aquel 29 de octubre, sufrió tanta presión que le llevó a un ingreso hospitalario pues su cabeza entró en 'shock'. El pasado 31 de octubre, la jueza requirió a Maribel Vilaplana que aporte en su declaración de este lunes el tique del aparcamiento y cualquier otro elemento que acredite el periodo en que estuvo con Mazón el día de la catástrofe.

