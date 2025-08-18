Daniel Guzmán no se muerde la lengua sobre los incendios y lanza este dardo a los presidentes autonómicos del PP

El actor y director de cine Daniel Guzmán ha publicado este lunes un mensaje en redes sociales sobre los incendios forestales que siguen devorando el campo y el monte del noroeste peninsular. 2025 ya es el tercer año con más superficie calcinada en España: 200 incendios y 100.000 hectáreas en solo una semana. Actualmente, los incendios activos en Ourense suman 58.500 hectáreas calcinadas, el de Jarilla ha consumido 11.000 hectáreas de tierras extremeñas y en León los incendios mantiene desalojadas a 2.000 personas. Puedes seguir la actualidad minuto a minuto sobre los incendios a través de El HuffPost.

Guzmán, intérprete muy reconocido por no morderse nunca la lengua, ha sido muy claro a la hora de valorar la terrible situación que se vive estos días en nuestro país. "El país ardiendo y los putos negacionistas y los dirigentes de las Comunidades Autónomas con las competencias para limpiar el monte durante el invierno y prevenir los incendios se irán de rositas y encima intentarán sacar rédito político. Miserables", ha escrito.

Es evidente que el tuit señala de forma directa a los presidentes autonómicos del PP que en estos últimos días se han quejado por la falta de medios que el Gobierno les ha ofrecido para apagar los incendios. Líderes autonómicos que, por otro lado, no han destinado los recursos suficientes para la prevención de incendios en su región. Un bombero de Castilla y León, sin ir más lejos, denunciaba hace unos días que el operativo antiincendios en su región la dirigen "más de 35 empresas privadas".

"Es un reino de taifas, en el que no hay una unión. Los trabajos salen por subastas a contratos de licitación a la baja y la empresa que menos paga, es la que se lleva las adjudicaciones de las obras de prevención y extinción. Al final, los que salimos pagando son los trabajadores, porque estas empresas lo que hacen es ratear en todo lo que pueden: en salarios y en material", decía este profesional bajo condición de anonimato.

En la Comunidad de Madrid, que sufrió la pasada semana un pavoroso incendio en Tres Cantos, los bomberos llevan durante semanas en huelga.

Las cifras sustentan las quejas de estos bomberos y del resto de equipos destinados a la prevención y extinción de incendios. Según datos de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), que recoge la información aportada por la Administración General del Estado y las CC.AA, la inversión en prevención de incendios forestales se ha reducido a la mitad en apenas 13 años. En 2009, el dinero destinado a estas labores ascendió a algo más de 364 millones de euros. En 2022, último año con datos actualizados, esta inversión cayó hasta casi 176. Es decir, un 52% menos.

El tuit de Guzmán ha sido muy aplaudido, puesto que también hace referencia a los negacionistas que no relacionan esta ola de incendios con el cambio climático y responsabilizan lo ocurrido a pirómanos. Entre ellos, el presidente de Vox, Santiago Abascal: "Hay más de un centenar de pirómanos identificados y este indecente se pone a vender su terrorismo climático, (en referencia a Sánchez) mientras niega los medios necesarios para la extinción".