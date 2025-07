Del "afecto" a la "decepción": Ábalos se duele de la ruptura con Puente y su auditoría en Fomento

El que fuera ministro de Fomento con el PSOE, José Luis Ábalos, ha concedido una entrevista a El Confidencial, publicada este miércoles, en la que se muestra especialmente dolido con su sucesor en el cargo, Óscar Puente. Preguntado sobre los compañeros de partido y Gobierno que se han ido alejando de él por el peso de las investigaciones por supuesta corrupción en su contra, carga contra el vallisoletano acudiendo a lo personal, al pasado común.

Afirma que "lamenta" la distancia entre ellos, cuando han tenido "una relación de afecto", "incluso basada en la admiración recíproca", dice. "Él ha dicho que le he decepcionado. Bueno, puede tener hasta razón. A veces me pongo en el otro lado porque siempre he sido una persona muy empática", explica. Aún así, el valenciano insiste en que él "jamás" habría encargado una auditoría sobre el trabajo de un compañero, como se hizo desde Fomento para analizar su etapa, "sabiendo la implicación que eso suponía y su falsedad", denuncia.

"Después de pensarlo mucho, he perdido el tiempo no presentando una querella. Y lo haré, por falsedad documental y estafa procesal, porque la auditoría sí que consiguió efectos", avanza. Matiza que esa demanda no irá contra Puente, sino contra los autores del informe. "Es una falsedad tremenda. La auditoría se hizo con un propósito", remarca. A la pregunta de si ese propósito era hacer "daño", el exministro lo constata: "Claro, evidentemente". ¿Por qué? Porque esa auditoría "sirvió de base para la exposición razonada" que elevó su imputación al Tribunal Supremo (TS).

"Efectivamente, me supuso un duro golpe. No hay precedente de que un gobierno de un mismo partido haga esto respecto de un ministro. Tampoco, incluso, respecto de otro partido", se duele. Insiste en que no sabe por qué se hizo, pero la califica como "una torpeza política grande".

También reflexiona en la entrevista, firmada por José María Olmo, sobre la actual ministra de Ciencia, Diana Morant, hoy al frente del PSOE valenciano, también distanciada de él. "Me ha visto en muchas ocasiones. Ahora, ¿hemos tenido un trato personal? No. Pero es que ella era alcaldesa de Gandía y nada más. Ella trabajó en la campaña de Susana Díaz. Yo apoyaba a Pedro Sánchez. Nunca he tenido oportunidad tampoco de votarla, porque no se ha sometido nunca a unas primarias", dice, sin olvidar la pulla del pasado susanista de la ministra y a su elección por parte de Sánchez para comandar su comunidad, sin oposición.

Sobre los casos de supuesta corrupción que le asaltan -la entrevista se hizo incluso en su vivienda valenciana registrada por la Guardia Civil-, Ábalos insiste en que quiere colaborar con la justicia y en que se declara inocente, que lleva "18 meses de calvario" que "ya está condenado". "Presunción de inocencia no la he tenido nunca. Esto es muy difícil de soportar", comenta. Insiste en que cooperar no conlleva implicar a otros, así que no se está viendo que tire de la manta, como suele decirse, pero sí se defiende como una víctima de las relaciones entre su ayudante estrella, Koldo García, y el exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán.

Sobre los audios conocidos en las últimas semanas, que han causado un auténtico terremoto en el PSOE, se defiende diciendo que los "desconoce", que los hay "incriminatorios" y ,también, "claramente exculpatorios", y que se plantea pedir una pericial al respecto. "Estamos en una fase de instrucción donde todo indicio luego tiene que ser valorado como prueba en la fase de juicio", dice.

En El Confidencial también recogen unas declaraciones de Ábalos sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. No ve problema en el patrocinio de Air Europa al Instituto de Empresa, que dirigía Gómez, y aunque echa balones fuera en casi todas las preguntas, afirma: "Los Hidalgo se plantearon todo para acelerar el rescate".