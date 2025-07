Santos Cerdán, sobre Ábalos y Koldo: "Creo que [Sánchez] lo desconocía"

Santos Cerdán ha roto su silencio desde la prisión madrileña de Soto del Real, en la que permanece desde que la pasada semana fuese a declarar como investigado al Tribunal Supremo, tras su aparición en el informe de la UCO que le relaciona con presuntas mordidas por obras en supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal. En declaraciones a El País, a través de sus abogados y sin posibilidad de repreguntar, sostiene que es un cabeza de turco: "Soy inocente".

En este sentido, el que fue el 'número 3' del PSOE argumenta que su caso es injusto porque es el único investigado que ha ingresado en prisión preventiva, frente a la situación del exministro José Luis Ábalos y el que fue su asesor Koldo García. Santos Cerdán apunta a que no hay indicios sólidos que justifiquen su estancia en la cárcel.

"Aquí lo que vale es la hipótesis de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) de que yo he participado en las mordidas. Como en mi caso no aparece el rastro del dinero ―ni nunca va a aparecer porque no vine a la política a enriquecerme― me ingresan en prisión para encontrar el supuesto dinero oculto", relata al mencionado diario. "En conclusión, contra el que hay menos pruebas es el que recibe peor trato", añade, en referencia a que la hipótesis sobre Koldo y Ábalos es que se habrían embolsado 550.000 euros.

Y en esa misma línea, se escuda en que todas sus posesiones están justificadas de forma clara y con transparencia: "Soy una persona transparente y todo mi patrimonio viene de mi declaración de bienes del Congreso de los Diputados. Tengo un adosado en propiedad con hipoteca y algo de dinero en el banco [55.320 euros, según su declaración del Congreso de 2023, apunta El País]. Siempre a mi nombre".

Sobre Pedro Sánchez, Ábalos y Koldo

"Yo no formo parte de ninguna trama. Ni navarra ni española. No soy jefe de nadie. Y, mucho menos, de Koldo García, que no era asesor mío. Lo era de un ministro", ha señalado Santos Cerdán, en referencia a la relación entre Ábalos y Koldo, y a pesar de su aparición en conversaciones con ambos. Pero Santos Cerdán también responde a una de las grandes incógnitas de todo este presunto caso de corrupción. ¿Qué sabía, qué podía intuirse el presidente del Gobierno?

"Creo que [el presidente del Gobierno] lo desconocía", subraya Santos Cerdán, concretando que "la relación con Sánchez ha sido de trabajo continuo y muy intensa. Para aclarar, yo fui el que dejé mi cargo de secretario de Organización y diputado porque entendía que, ante el informe de la UCO, debía defender mi inocencia desde fuera".

"Entré en política local para ayudar a mi pueblo. Eso me llevó a la regional y a la nacional. Allí seguí, con mi ideario socialista" Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE

Preguntado sobre si algún constructor o miembro de una empresa de esas características ha intentado comprarle, Santos Cerdán también lo niega: "Nunca. Soy una persona íntegra. Entré en política local para ayudar a mi pueblo. Eso me llevó a la regional y a la nacional. Allí seguí, con mi ideario socialista. Soy inocente".

