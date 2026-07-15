Vox llama "bruja" a la diputada socialista Alicia Andújar y Diana Morant responde: "Les molestan las mujeres que hablan claro"

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, comparece el 3 de noviembre de 2025, tras conocer la dimisión del president valenciano Carlos Mazón.

El PSPV-PSOE ha denunciado el "machismo rancio de la ultraderecha" después de que un micrófono abierto durante la Comisión de Economía de Les Corts Valencianes de este miércoles "haya delatado" a dos diputados de Vox que han llamado "bruja" a la diputada socialista Alicia Andújar.

"Les molestan las mujeres que hablan claro y les plantan cara. Llamar bruja a una diputada retrata el machismo más rancio de la ultraderecha. El micrófono abierto solo les ha delatado. No nos van a callar", ha expuesto en la red social X la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

"La bruja Andújar es terrible"

Durante el receso de la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, a los diputados de Vox David Muñoz y Jesús Albiol se les ha podido escuchar haciendo alusiones a una posible "información privilegiada".

"¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Nadie lo sabe, lo sé yo porque me lo ha dicho la fiscal", han comentado los diputados, según se ha podido ver en el vídeo grabado que ha quedado guardado en el canal de YouTube de Les Corts.

Acto seguido, han comenzado a opinar sobre la intervención de Andújar durante la comisión. "Yo estoy flipando, sobre todo con la del PSOE (...) La bruja Andújar es terrible. Emplea un tono de voz que la hace antipática. Si empleara un tono de voz distinto, a lo mejor sería dura, pero no...", manifiestan los parlamentarios de Vox, que cortan la conversación al recibir una llamada telefónica y, en ese momento, apagan el micrófono.

"Señoros de Vox, pillados con el micro abierto"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha lamentado en redes sociales que unos "señoros de Vox, pillados con el micro abierto" hayan insultado a la parlamentaria, y ha añadido: "La insultan porque les da mil vueltas y no saben rebatirle ni una frase. El recurso más rancio y cobarde que existe. No le llegan ni a la suela del zapato".

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha criticado que "no hay nada más cobarde y casposo que llamar 'bruja' a una mujer" y ha advertido de que este micrófono abierto "solo evidencia el machismo cavernario que llevan dentro". "Dicho lo del machismo, ¿pueden explicar de qué información privilegiada filtrada por una fiscal hablan?", ha agregado Torró.