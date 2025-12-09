Detenido un hombre por matar a su pareja en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 46 años acusado de matar a su pareja en el domicilio que compartían en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), según ha informado la policía catalana a la Agencia EFE.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para aclarar las circunstancias del crimen, que ha ocurrido la pasada madrugada. Según RTVE, los hechos han tenido lugar en una vivienda de la calle Santa Eulàlia, a la que los Mossos llegaron alertados por una fuerte discusión.

A su llegada al domicilio, a las 6.30 horas de esta madrugada, los agentes de la policía catalana han encontrado el cadáver de la mujer con signos de violencia. El crimen ha ocurrido tras una pelea entre la pareja, cuando ambos se encontraban en el piso en el que residían, sin que en ese momento hubiese niños en la vivienda, según han detallado a EFE fuentes cercanas al caso.

De confirmarse este nuevo caso, las víctimas mortales por violencia de género ascenderían a 43 en 2025, y a 1.338 desde que empezaron a contabilizarse en 2003. También se trataría del sexto asesinato de este tipo en lo que va de año en Cataluña.

¿Cómo pedir ayuda?

Si sufres algún tipo de violencia machista o conoces a alguna persona que la sufra, puedes pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016 (es gratuito, anónimo y no deja rastro), el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600000016.

En una situación de emergencia puedes llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar la llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Además de VioGén, existe también ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres. No exige denuncia y ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que puedan ocurrir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que te encuentres. Permite que las mujeres víctimas de violencia machista puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.