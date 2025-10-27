El calendario del juicio al fiscal general del Estado: quién declara cada día

Será un juicio histórico. El primero a un fiscal general del Estado en España se celebrará dentro de una semana en el Tribunal Supremo. Comenzará el lunes 3 de noviembre y durante seis días declararán más de 40 testigos.

Está previsto que el último sea el propio fiscal, Álvaro García Ortiz, a quien se acusa de un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Su declaración será el día 13 de noviembre.

García Ortiz se enfrenta en este juicio a una posible pena de hasta 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación. Estas son las personas que declararán en cada jornada:

3 de noviembre

El primer testigo será Julián Salto, el fiscal que investigó a González Amador por delitos fiscales y que se escribió con su abogado, Carlos Neira, para negociar una conformidad. Fue el encargado de remitir a García Ortiz la cadena de 'emails' en los que se centra el caso, entre ellos el presuntamente filtrado la noche del 13 de marzo de 2024 por el fiscal general a la Cadena SER.

Tras Salto comparecerá Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid que estuvo imputada pero a la que la Sala de Apelación del TS exoneró de ir a juicio; Almudena Lastra, jefa de la Fiscalía Superior de Madrid que testificó que preguntó directamente a García Ortiz si era el autor de la filtración y que él le respondió: "Eso no importa ahora". Seguirá Diego Villafañe, hombre de confianza del fiscal general que también estuvo imputado por pedir el expediente del caso contra González Amador.

Ya en la sesión de la tarde de esa primera jornada, testificarán los jefes de prensa de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de Madrid, personajes fundamentales para aclarar cómo se llegó a la publicación de la nota de prensa emitida a las 10:20 horas del 14 de marzo de 2024, por la que empezó la causa.

4 de noviembre

El plato fuerte será González Amador, quien está citado a las 15:30. Se espera que ratifique tanto su querella contra García Ortiz como su declaración en la fase de instrucción, cuando reveló que autorizó a su abogado a negociar con Fiscalía y que dejó en manos del jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, filtrar a la prensa el correo de 12 de marzo de 2024 donde Salto se abría a la oferta de la defensa de negociar.

Después está citado el propio Neira, que declaró ante el Supremo que contó con el visto bueno de González Amador para pactar con Fiscalía a fin de resolver el asunto con el menor "ruido" posible.

Ese mismo día, pero por la mañana, comparecerán el propio jefe de gabinete de Díaz Ayuso, que reconoció haber filtrado a la prensa dicho 'email' de 12 de marzo; y el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, a quien el entonces líder de los socialistas madrileños Juan Lobato preguntó la mañana del 14 de marzo cómo habían obtenido el 'email' de 2 de febrero de 2024 -el supuestamente filtrado a la Cadena SER, donde queda claro que fue González Amador quien buscó el pacto-, después de que la ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera le animara a usarlo contra Díaz Ayuso ese día en la Asamblea de Madrid.

5 de noviembre

Ya en la tercera sesión comparecerán el propio Lobato y Sánchez Acera, así como seis periodistas que en las horas clave de la presunta filtración -durante la noche del 13 de marzo- informaron sobre las negociaciones entre González Amador y Fiscalía. Entre ellos está el redactor de El Mundo que firmó la noticia publicada a las 21:29 horas, donde se achacaba la iniciativa al Ministerio Público, que activó a los demás medios -algunos que recogieron esa misma información y otros que la desmintieron- y a la Fiscalía.

11 de noviembre

El 11 de noviembre será el turno del periodista de la Cadena SER al que García Ortiz habría filtrado el citado 'email' de 2 de febrero, así como del decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, que ejercerá de testigo al mismo tiempo que el colegio profesional participa como acusación popular.

12 de noviembre

Declarará el fiscal general del Estado, pero después de que lo hagan los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que registraron su despacho y el de Pilar Rodríguez el 30 de octubre de 2024 y que hicieron los informes que nutren la causa, incluido uno que ha resultado esencial sobre las comunicaciones de la fiscal la noche del 13 de marzo.

13 de noviembre

La última sesión, señalada para el 13 de noviembre, estará dedicada a los informes de las partes.