Adriana Lastra saca a la luz el "acoso y derribo" de Cerdán para expulsarla de la primera línea

Rober Solsona/Europa Press via Getty Images

Todas las piezas del puzle comienzan a encajar. Cuando en 2022, la por aquel entonces vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, anunció que abandonaba la primera línea de la política nacional por motivos personales -tenía un embarazo de riesgo- el terreno ya estaba abonado para la rumorología. Comenzaron a brotar informaciones de que se iba ella, pero apartada bruscamente, por algún motivo de discrepancia con Santos Cerdán. Al parecer, y según ha indicado ella el martes, solo había algo de cierto en aquello. Que alguien trabajó activamente para apartarla.

"Yo sabía de la animadversión que me tenía y todo lo que me ha hecho durante este tiempo, sobre todo mi etapa en Madrid, pero no sabía por qué", ha explicado la actual delegada del Gobierno en Asturias, quien ha roto su silencio sobre esa complicada etapa de su carrera política, al trascender el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el 'caso Koldo', con grabaciones y mensajes de Santos Cerdán incurriendo en presuntos delitos de cohecho, con supuestas mordidas en la contratación de obras, o de tráfico de influencias.

"No era por lo que yo supiera, no sabía nada, era por lo que pudiera llegar a saber" Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias

La que fue la 'número 2' de Sánchez y una figura clave del primer equipo de Pedro Sánchez -el que se echó a la carretera junto al Peugeot para el proceso de primarias del partido- ha hablado abiertamente de una "operación de acoso y derribo" contra ella, orquestada por el propio Santos Cerdán. Y Lastra ahora ya no tiene dudas de qué motivaba ese movimiento: "Creo que ahora ya lo sabe toda España. No era por lo que yo supiera, no sabía nada, era por lo que pudiera llegar a saber"

Lastra, sobre Cerdán: "Siempre pensé que era una cuestión de machismo y poder"

En este sentido, Lastra ha dejado claro que nunca había sabido muy bien qué era lo que provocaba el interés de Santos Cerdán en apartarla, pero tras aflorar las informaciones sobre el 'caso Koldo' ha comenzado a atar los cabos que faltaban. "Me hizo de todo. Siempre pensé que lo que le pasaba a Santos era una cuestión de poder, de machismo, de no tolerar que una mujer estuviera por encima de él en el federal", señala Lastra, quien siempre "pensé que tenía ese problema"

"Todo el partido sabía" Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias

Así, Lastra ha remarcado que esta cuestión de animadversión de Santos Cerdán hacia ella era de sobra conocido en Ferraz. "Todo el partido sabía". Antes de finalizar, Adriana Lastra también ha recordado cómo lograron conseguir finalmente minarla hasta retirarse de la vanguardia política: "Hasta que yo dimití, enferma y embarazada de cinco meses y medio".