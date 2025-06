El discurso de Julio Anguita que no deja de compartirse masivamente tras el escándalo en el PSOE

El ex coordinador federal de Izquierda Unida Julio Anguita, en una intervención en Andalucía.

Las redes sociales están a pleno rendimiento en medio de la tormenta y terremoto político causado con la publicación del informe de la UCO sobre el 'caso Koldo', en el que salen a la luz las conversaciones entre los exsecretarios de Organización socialista Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y el propio exasesor del segundo, tratando o incurriendo en presuntos delitos de cohecho o tráfico de influencias. En medio de ese contexto ha emergido un vídeo que se comparte de forma masivamente de un histórico político de izquierdas.

Se trata de una intervención del ex coordinador federal de Izquierda Unida (IU) Julio Anguita del 19 de mayo de 2011, que ya trajo cola hace años. El histórico político comunista, conocido por decisiones como renunciar a la asignación económica vitalicia o no dudar en denunciar la pinza que generó durante años el bipartidismo del PSOE y el Partido Popular. "Tengo una pensión de 1.848 euros, un Seat León y un ordenador. ¿Para qué más?", aseguró en una entrevista con El Mundo de 2013.

Precisamente, y en referencia a esos momentos en los que Anguita no dudaba en recordar que la honradez no va de siglas, sino de las personas, un fragmento de una aplaudida intervención suya- en una asamblea local de IU en Coín- está circulando como la pólvora. Y se destaca una frase muy clara: "Votad al honrado, al ladrón no lo votéis, aunque tenga la hoz y el martillo". Y sí, la ultraderecha lo está usando para auto justificarse, pero Anguita ya se pronunció en el pasado sobre sus palabras y esta posibilidad.

El aplaudido discurso de Anguita del que trata de apropiarse la extrema derecha

"¿Y sabéis cuál es el drama? Que contra la derecha habrá muchos trabajadores que se levanten porque es la derecha, pero cuando la política la hacía el compañero Felipe [González, del PSOE] y como era el compañero Felipe, aquí no se movía nadie", indicó en su momento Anguita para sentenciar que "ya está bien, yo no pido nada más que mi pueblo mida a los políticos por lo que hacen, por el ejemplo".

"Y aunque sea de la extrema derecha si es un hombre decente y los otros son unos ladrones, votad al de extrema derecha. Pero eso me lo manda a mí mi inteligencia de hombre de izquierdas. Votad al honrado, al ladrón no le votéis, aunque tenga la hoz y el martillo", sentenciaba Anguita, quien en 2019 matizó mucho esas palabras.

"Nuestra extrema derecha utilizó la frase como si yo avalase la honestidad que ellos representan", aseguró Anguita hace ahora unos 6 años, un vídeo publicado en el blog Colectivo Prometeo, recogido para un análisis de verificación de Newtral. "Realmente, yo sigo pensando que honestidad y extrema derecha es oxímoron, algo totalmente contradictorio" y que todo lo que dijo era "en un contexto de la corrupción del Partido Popular".

No, no se quedó para nada ahí. "Esta extrema derecha dice que hay que primar a los empresarios, metiendo en el mismo saco a las empresas del Ibex que a los autónomos, que son auténticos explotados. Esta extrema derecha nuestra no se preocupa en absoluto de lo social. Huele a naftalina, a caspa, es homófoba", cargaba Anguita, dejando claro que "aquella apropiación que hicieron de mis palabras, como si fuera el referente, se han quedado totalmente desautorizadas. Esta extrema derecha tiene altos índices de corrupción".