Trump no espera ni a bajar del Air Force 1 para desmentir lo que dijo Macron tras su marcha repentina

El mandatario estadounidense, Donald Trump, ha protagonizado esta madrugada una salida repentina y abrupta de la cumbre internacional del G-7 que se desarrolla en Canadá y en la que se aborda y sigue la escalada sin precedentes en la serie de cinco días de bombardeos entre Israel e Irán después de que Tel Aviv iniciase unilateralmente la 'operación Rising Lion' para destruir el programa nuclear iraní y asesinar altos mandos militares y científicos. Pero no ha sido lo único abrupto que ha dejado Trump en su marcha, quien aún abordo del Air Force 1, ha dejado un mensaje furibundo a su homólogo francés, Emmanuel Macron.

En este sentido, la salida de Trump estuvo acompañada de dudas sobre un eventual recrudecimiento del conflicto, teniendo en cuenta que el propio presidente estadounidense alertó de que "todo el mundo debería evacuar inmediatamente Teherán [la capital iraní]". En esa línea, y tras producirse ese momento, Macron ha asegurado que se trataría de un punto de inflexión para tratar de cortar el

"Efectivamente, hay una propuesta para reunirse e intercambiar. Se hizo una propuesta específica para obtener un alto el fuego y luego lanzar discusiones más amplias. Ahora tenemos que ver si las partes la seguirán", ha señalado el mandatario galo en declaraciones a los periodistas, recogidas por el diario francés Le Figaro.

Trump, sobre Macron: "No tiene ni idea"

Así, Trump ha tirado de su propia red social, Truth Social, para responder a Macron. Ha sugerido que lo ha hecho para adquirir una suerte de protagonismo, señalando que "el presidente francés, Emmanuel Macron, en busca de publicidad, dijo erróneamente que abandoné la Cumbre del G7 en Canadá para regresar a Washington D.C. a trabajar en un 'alto el fuego' entre Israel e Irán". A renglón seguido, Trump lo niega como si se tratase de un concurso televisivo: "¡Incorrecto!".

No se ha quedado ahí el populista líder del movimiento MAGA, en sus ataques contra el líder europeo, sugiriendo que su ausencia tiene más relevancia que la de poner fin a una escalada que amenaza con incendiar la región e incluso involucrar a otros actores en el conflicto. "No tiene ni idea de por qué estoy ahora de camino a Washington, pero desde luego no tiene nada que ver con un alto el fuego. Es mucho más importante". Y antes de finalizar, sentencia con un último ataque y un consejo: "Sea a propósito o no, Emmanuel siempre se equivoca. ¡Manténganse al tanto!".