El alta de Barrabés exime a Begoña Gómez de acudir a la declaración judicial

El juez que investiga a Begoña Gómez ha acordado tomar declaración al empresario Juan Carlos Barrabés en el juzgado y no en el hospital en el que estaba ingresado dado que ya ha sido dado de alta. De esta forma, su testifical no se realiza como prueba preconstituida y por lo tanto la esposa del presidente del Gobierno no tendría que asistir a la misma de forma presencial.

Así lo confirman a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que apuntan que el magistrado titular del juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha recibido de la gerencia del centro hospitalario en el que se encontraba ingresado confirmación de que el paciente ha sido dado de alta.

No obstante, y a pesar de este cambio, Peinado mantiene la declaración para el próximo lunes 15 de julio a las 10.00 horas en la sede de los juzgados de Plaza de Castilla.

Se da la circunstancia de que en una cédula de citación de su juzgado y que estaba fechada el pasado 17 de junio, la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) avisaba a Begoña Gómez, investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, de que tenía la "obligación" de acudir el lunes a los juzgados de Plaza de Castilla para seguir la declaración como testigo del empresario Juan Carlos Barrabés dado que se celebraba bajo la figura de prueba preconstituida. Y le advertía de que si no acudía o no alegaba "causa justa" para su ausencia podría dictarse una "orden de detención".

Según recogía ese documento, al que tuvo acceso Europa Press, Gómez "tiene el deber de comparecer asistida de abogado de su elección". "Le apercibo que tiene obligación de comparecer y que de no hacerlo ni alegar causa justa que se lo impida, podrá convertirse esta citación en orden de detención", señalaba la LAJ.

El juzgado explicaba que en este caso se ordenaba a Gómez acudir al juzgado porque la declaración como testigo de Barrabés se utilizaría como prueba preconstituida en un eventual juicio por razones de salud del empresario; es decir, que la declaración del lunes, aunque se realizara en la fase de investigación, podría utilizarse en caso de que se celebrara un juicio.

No obstante, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), en su artículo 449 bis, fija que en los casos en los que se acuerde la práctica de la declaración de un testigo como prueba preconstituida tienen obligación de comparecer los abogados de todas las partes, no así las personas investigadas.

Cabe recordar que Gómez acudió al juzgado el pasado viernes 5 de julio para declarar como investigada, pero finalmente se pospuso el interrogatorio para el 19 de julio porque no se le había notificado correctamente una de las querellas aportadas al procedimiento. Ese día se llevó a cabo un gran despliegue policial en las inmediaciones de Plaza de Castilla y se autorizó su entrada al juzgado por el garaje por cuestiones de seguridad.

La declaración de Barrabés se celebrará después de que el pasado mayo el juez ordenara a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le remitiese los contratos que fueron otorgados al empresario desde Red.es, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid.

El instructor pidió a los agentes que recabasen los expedientes de contratación a la entidad Innova Next SLU, propiedad de Barrabés. En la denuncia que dio origen a la investigación, Manos Limpias aseguraba que uno de los empresarios "beneficiados" por las "recomendaciones o avales" de Begoña Gómez es Barrabés, a quien se le habría adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros.

"Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada", sostenía la denuncia, que añadía que la cátedra de Begoña Gómez fichó además como profesor asociado a ese empresario.

Recientemente, el juez Peinado señaló que estaba investigando "todos los actos, conductas y comportamientos" llevados a cabo por Gómez "desde que su esposo es el presidente del Gobierno que se contienen en la denuncia inicial" presentada por Manos Limpias por tráfico de influencias, en relación con sus presuntos vínculos con el empresario Juan Carlos Barrabés y los contratos con éste que no han quedado en manos de la Fiscalía Europea.