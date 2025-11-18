El PP abordará el relevo de Mazón como líder del partido en Valencia después de la investidura del nuevo president valenciano

El ya expresident de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, dejará también su puesto como presidente del PP valenciano "en las próximas semanas". Al menos así lo ha avanzado esta mañana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "El señor Mazón puso su cargo a disposición del partido. Me notificó que debía dejar la Presidencia del partido y yo estoy de acuerdo", ha dicho Feijóo a la salida de un acto en Madrid.

El presidente del PP ha confiado en que "en las próximas semanas, una vez finalice la investidura", la formación pueda abordar "el relevo adecuado en el partido, a instancia del señor Mazón y de forma muy correcta y muy coherente con su decisión de dimitir como presidente de la Generalitat y, por tanto, dimitir como presidente del PP valenciano".

En las mismas declaraciones, Feijóo ha vuelto a señalar que, en su opinión, Mazón ha asumido todas sus responsabilidades "al máximo nivel". "El señor Mazón ha estado dando la cara. Yo creo que es el momento de conocer por qué el Gobierno se negó a hacer las infraestructuras que pudiesen haber evitado la catástrofe, por qué no dio información a la Generalitat valenciana y por qué dejaron solo al Gobierno valenciano", ha señalado Feijóo para no concretar si invitarán a Mazón a la Comisión de la DANA en el Senado.

Por otro lado, el jefe de la oposición se ha referido también a la comparecencia de Mazón este lunes en la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso, algo que ha calificado como "un circo".

Con relación a las negociaciones con Vox para la investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president de la Generalitat, Feijóo tan solo ha apuntado que sabe que "se están produciendo" pero sin avanzar más información.