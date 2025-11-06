El PP cita por cuarta vez a Ángel Víctor Torres al Senado pese a que el informe de la UCO le exonera de la 'trama Koldo'

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este jueves que su formación volverá a citar por cuarta vez al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' pese a que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no haya detectado que cobrara presuntas mordidas, como le acusaba Víctor de Aldama.

"El informe de la UCO ha abierto nuevas y graves sospechas por las que tiene que responder", ha proclamado la dirigente 'popular' en una rueda de prensa desde el Senado, donde también ha adelantado que citarán por segunda vez al que fuera jefe de gabinete de Torres y exdirector del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera.

Del mismo modo, el PP también incluirá en el listado de comparecientes de la 'comisión Koldo' del Senado a la jefa de servicio contratación y asuntos generales de Salud de Canarias, Salomé Ballesteros.

El informe de la UCO, que se conoció el pasado martes, incluía unas conversaciones que demostrarían que Torres se encargó directamente de reclamar pagos pendientes de su Gobierno por diferentes contratos de material sanitario en plena pandemia. En concreto, detalla las gestiones que hizo Koldo -asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos- para que el Gobierno canario contratase con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL y, más tarde, para que abonase 7,8 millones de euros impagados.

"He sufrido un ataque difamatorio"

Sin embargo, en ninguna de las 348 páginas del informe queda constancia o se encuentra alguna prueba de que Torres cobrara las comisiones que Víctor de Aldama le achacó en su momento. Ante la Audiencia Nacional, el empresario aseguró que el canario le pidió una comisión de 50.000 euros por la compra de mascarillas por parte de su gobierno.

"No hay mordidas por mi parte, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente o no hay refinerías que yo quisiera meter en Canarias de forma ilegal", señaló el ministro en una rueda de prensa horas después de conocer el informe.

Torres subrayó igualmente que la UCO no pide al juez que se abra una investigación contra él por alguna actuación delictiva, ni tampoco se le ha llamado a declarar como investigado por parte del juez Puente. "Este informe dice con claridad que nunca ha habido una actuación en interés propio. Siempre defendí el interés general. Pese a todo, he sufrido en casi dos años un ataque difamatorio, con insidias, falsedades y vilezas, que han amplificado partidos políticos. Ningún representante público debe soportar mentiras contra su honorabilidad. Este informe de la UCO determina que yo tenía razón", dijo.