Otro detalle ocultado: la periodista Vilaplana acompañó a Mazón hasta el Palau con su coche el día de la DANA

Una nueva información publicada por el diario Levante sobre la cronología de las acciones de Carlos Mazón el día de la DANA indica que las cosas no eran como nos las habían contado: ahora se sabe que la periodista Maribel Vilaplana, con quien comió el presidente de la Comunidad Valenciana aquel día, acompañó al popular hasta las cercanías del Palau de la Generalitat.

Según desvela el medio valenciano, fuentes del Partido Popular (PP) les han confirmado que Vilaplana acudió con el president hasta una calle próxima al edificio, con su coche, tras salir del aparcamiento Glorieta Paz del centro de Valencia a las 19.47 horas, como se supo ayer mismo, más de un año después del almuerzo privado. Una información conocida a raíz de la información aportada a la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, por la empresa que gestiona el párquing público.

Al parecer, en torno a las 20.00 horas, aseguran fuentes del partido de Mazón al citado medio, el jefe del Consell se bajaba del vehículo de la comunicadora en las cercanías de la sede presidencial y entraba en el edificio, solo. Fue entonces cuando un asesor externo "le ponía al tanto de la magnitud de lo que estaba sucediendo en la provincia de Valencia por los efectos de la DANA".

Poco después, el aún presidente regional en funciones se dirigió hacia el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, en l’Eliana, con algunos colaboradores cercanos. Las imágenes aportadas en su momento por Emergencias, recuerda Levante, muestran al presidente entrando a las 20.28 horas al lugar donde se celebraba desde las 17.00 la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado).

Durante ese trayecto, a las 20.11 horas, es cuando suena el Es Alert en todos los teléfonos móviles de la provincia, avisando de los enormes riesgos de las lluvias. "Cuando Mazón llega a las instalaciones, el barranco del Poyo ya se había desbordado a su paso por distintos municipios y la tragedia, que acabaría con 229 víctimas mortales, se había desatado, como ha recogido la jueza encargada de la causa a partir de los testimonios de las familias de diversos fallecidos".

Las contradicciones

Con estos datos y los conocidos ayer se empieza a dibujar mejor la cronología de los hechos de esa jornada, ese 29 de octubre. Vilaplana pagó el tique del aparcamiento a las 19.47 horas del 29 de octubre de 2024 contradice las versiones sostenidas hasta ahora por Presidencia sobre la llegada de Mazón al Palau. La primera, en las horas posteriores a la catástrofe, decía que fue sobre las 17.00. La última afirmaba que entró sobre las 19.00. En cambio, los datos del párking corroboran la información publicada por Levante-EMV a partir de las fuentes citadas, que situaba la entrada en la sede presidencial en el entorno de las 20.00 horas.

Esto supone que Vilaplana retiró su vehículo del aparcamiento una hora después de haber salido del restaurante, según la información aportada por la jueza de Catarroja.

Además, Vilaplana declaró ante la jueza que "entra sola" en el estacionamiento y "que cuando se despiden en el párking, no sabe hacia qué dirección se dirigió Mazón. Ella se bajó y ya está", según la transcripción de la declaración judicial. Sin embargo, ahora se sabe que el president llegó a un punto cercano al Palau en el vehículo de la periodista.

En consecuencia, estas nuevas informaciones desmentirían la versión aportada por Presidencia sobre la llegada de Carlos Mazón al Palau y obliga a reajustar lo indicado por Vilaplana.