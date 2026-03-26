El PP rechaza "por error" una declaración institucional de condena por el crimen machista de Zaragoza

Fuerte enfrentamiento político en el Ayuntamiento de Zaragoza tras el último asesinato machista. El PP y Vox han rechazado una declaración institucional de condena por el crimen de Silvia, asesinada a tiros por su expareja la semana pasada en el barrio de las Fuentes. Poco después, el PP ha asegurado que su voto en contra se ha debido a "un error".

De hecho, en el Pleno del Parlamento Vasco ha guardado un minuto de silencio y ha aprobado una declaración institucional de condena por su muerte. El Parlamento muestra su apoyo y condolencia a familiares y personas allegadas a la víctima y extiende su condena a "toda manifestación de violencia contra las mujeres o de discriminación sexual". En este sentido, denuncia que la violencia sexista "es la expresión más grave de las desigualdades entre mujeres y hombres, derivadas de relaciones de poder y de sometimiento de las mujeres".

Desde el partido popular hablan de un "error de interpretación" ocurrido en un grupo de WhatsApp donde los portavoces municipales coordinan el sentido de sus votos antes de los plenos. Según explican, en ese chat el PSOE solicitó apoyo a la declaración minutos antes de comenzar la sesión.

Los socialistas ya preveían que la iniciativa no prosperaría sin el respaldo unánime —especialmente por la negativa habitual de Vox—, pero lo inesperado fue el rechazo del PP, que suele apoyar este tipo de condenas. Tras lo ocurrido, la portavoz socialista, Lola Ranera, ha acusado públicamente a la alcaldesa de oponerse a que el Ayuntamiento condenara la violencia machista.

Ante la polémica, el consejero de Presidencia, Ángel Lorén, salió a aclarar que todo se debía a una confusión: el PP habría votado en contra pensando en otra propuesta socialista relacionada con la guerra. Además, ha advertido a Ranera de posibles acciones legales si no retiraba sus declaraciones.

Por su parte, el PSOE también ha criticado a la alcaldesa, Natalia Chueca, por no suspender su agenda el día del crimen, ya que asistió al festival Hola Primavera!, donde incluso posó para fotografías para la prensa.

La exministra de Educación, exportavoz del Gobierno y candidata del Partido Socialista en los últimos comicios de Aragón, Pilar Alegría, se ha pronunciado al respecto con un post en X. "La sombra de la ultraderecha es alargada", ha asegurado.