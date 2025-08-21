El PSOE estalla contra el PP por las declaraciones de Bendodo sobre Virginia Barcones: "Feijóo es el político más sucio de este país, y su equipo no se queda atrás"

Continúa la crispación política vivida este jueves con motivo de las declaraciones del dirigente del PP Elías Bendodo, que ha calificado de "pirómana" a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones. En respuesta, el PSOE ha exigido la "rectificación inmediata" de Bendondo, a quien ha acusado de utilizar una "retórica incendiaria" en un momento de especial sensibilidad.

Los socialistas han afirmado en un contundente comunicado que "el verano no está sentando bien a Elías Bendodo", apoyando su teoría en las recientes polémicas protagonizadas por el dirigente popular: "A sus apariciones estelares junto a la alcaldesa de Marbella, no sabemos si por gusto u obligado por otras ataduras políticas, hoy ha sumado una comparecencia ante los medios de comunicación de la que se hablará cuando recordemos la tragedia que asola desde hace días nuestro país".

Con la última comparecencia mencionada se refieren a la rueda de prensa ofrecida esta mañana en la que Bendodo se ha referido a Barcones como una "pirómana" por su gestión en esta oleada de incendios. "Se supone que es una profesional que debe hablar sobre cuestiones técnicas sobre cómo colaborar para la extinción de los incendios, pero no, la directora de Protección Civil es una pirómana más y se ha dedicado a insultar a los gobiernos autonómicos y así es imposible solucionar los problemas", ha manifestado.

Para el PSOE, estas son unas declaraciones "irresponsables y ofensivas" que se producen en un momento en el que España sufre una grave ola de incendios forestales que ha provocado la destrucción de unas 400.000 hectáreas y mantiene en alerta a varias comunidades autónomas.

El partido subraya que Bendodo ha optado por la "retórica incendiaria en medio de una ola trágica de incendios" y lo sitúa en la misma línea que otros portavoces populares como Ester Muñoz o Miguel Tellado, a quienes atribuye "barbaridades dialécticas, difusión de bulos e incontinencia verbal". "Todo vale para Feijóo y los suyos. Feijóo es el político más sucio de este país, y su equipo no se queda atrás", ha sentenciado.

Acusan al PP de desatar "cacerías políticas y mediáticas"

Sobre la directora general de Protección Civil, los socialistas defienden que solo "ha contado la verdad" frente a las informaciones falsas que, según denuncian, el Partido Popular y algunos de sus medios afines han difundido en relación con la gestión de los incendios. "Decir la verdad en este país es motivo para que el Partido Popular desate cacerías políticas y mediáticas. Tenemos sobrados ejemplos", recalcan.

Por ello, el PSOE insiste exige a Bendodo "que rectifique estas palabras y pida disculpas", insistiendo en que la única acusación que se le puede hacer a la responsable de Protección Civil es haber proporcionado datos veraces en medio de la crisis.

Asimismo, advierte al PP de que debe definir su rumbo político: "El PP tendrá que elegir qué quiere ser de mayor: o un pequeño apéndice de la ultraderecha, o un partido de Estado de una derecha homologable en Europa. Va camino de lo primero".

Otras reacciones en el PSOE: "Es muy cómodo hablar desde los despachos"

La primera en responder a las acusaciones ha sido la propia Virgina Barcones. "Me parece tan fuerte, tan fuerte, tan poco responsable y hasta tan poco ético...", ha criticado, antes de lanzar una profunda reflexión: "¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué vale para desacreditar a una persona? ¿Hasta dónde llega la crítica política? Yo admito que se pueda hacer cualquier manifestación sobre la gestión que se ha hecho desde Dirección Civil y la asumo, asumo todo, cualquier cosa, cuando tengamos que dar cuentas

Además, antes de este comunicado del PSOE, la directora general de Protección Civil ha estado arropada por otros miembros del Gobierno, como el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha respondido con la ironía que le caracteriza: "¿Ha dicho eso? Nahh. No me lo creo. Con lo estupendos que se pusieron con mis tuits no pueden haber hecho eso".

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, también ha salido en defensa de Barcanes al ser preguntada durante una rueda de prensa por las palabas Bendodo. "Creo que expresiones y declaraciones así no solamente no ayudan, sino que desde luego no podemos compartirlas en ningún momento", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que los populares obvian su propia responsabilidad en la gestión de una competencia autonómica. "Los que durante un año han estado sin cumplir sus obligaciones no tienen legitimidad para criticar a nadie", ha denunciado, apostillando que "es muy cómodo hablar desde los despachos".