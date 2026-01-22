Encuesta: ¿debe dimitir Óscar Puente tras el accidente ferroviario en Adamuz?

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se enfrenta a la peor crisis de la alta velocidad ferroviaria de su historia después de que al menos 45 personas fallecieran en el trágico accidente de tren ocurrido este pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

Este jueves, en una entrevista en Herrera en COPE, el periodista Jorge Bustos le ha preguntado directamente al ministro si se plantea dimitir tras el accidente. Su respuesta ha sido clara: "Salí el domingo a las ocho y pico de mi casa y regresé poco antes del accidente de Rodalies con la misma ropa. No he tenido ni un minuto en pensar en mí mismo. No ocupo mi tiempo en pensar en mí. Creo que las responsabilidades en un hecho de estas características deben asumirlas quienes hayan contribuido, por acción o por omisión, a que esto haya podido producirse. Ese es mi criterio. Y las responsabilidades, las que sean y de quien sean, partirán de esa premisa", ha dicho.

Puente lideró ayer una rueda de prensa en la que dio detalles sobre la investigación que se ha iniciado para conocer cuáles fueron las causas que provocaron el descarrilamiento del tren Iryo. Aunque no se atrevió a sacar conclusiones, apuntó a que presumiblemente el problema estaría en la vía pese a que fue renovada meses antes y fue objeto de numerosas revisiones.

Y tú, ¿crees que Óscar Puente es responsable de lo ocurrido y debe dimitir? ¿Hay que esperar a conocer las causas del accidente para pedir, posteriormente, responsabilidades por ello? Vota en nuestra encuesta y conoce también el resto de opiniones de lectores de El HuffPost.

[Si no ves la encuesta, pincha aquí]