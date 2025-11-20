VOTA: ¿Estás de acuerdo con la sentencia contra el fiscal General del Estado?

El Tribunal Supremo ha decidido terminar la causa contra el fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, condenándole por revelación de secretos a dos años de inhabilitación y una indemnización de 10.000 euros a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

El tribunal, formado por siete magistrados de mayoría conservadora, ha adelantado su fallo este jueves, tan solo una semana después de que concluyera un juicio histórico porque ha sido la primera vez que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados.

La decisión no ha sido unánime, ya que cuenta con el voto particular de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo. De hecho, esta última era la ponente de la sentencia, pero finalmente ha asumido su redacción el presidente de la Sala de lo Penal del TS, que también presidió el tribunal, Andrés Martínez Arrieta.

Tras la sentencia, Álvaro García Órtiz se enfrenta a la inhabilitación de dos años, aunque puede pedir un recurso de amparo al Constitucional o solicitar el indulto al Gobierno de España.

