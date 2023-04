Feijóo propone aumentar las cesiones de suelo público para abaratar el alquiler en España  

Europa Press via Getty Images

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado este martes por crear un Pacto de Estado con ayuntamientos y Comunidades Autónomas para incrementar las cesiones de suelos dotacionales con el objetivo de construir más casas y cederlas con un precio de alquiler tasado que sea un 40% menor al precio del mercado.

En un encuentro en Madrid con miembros de Nuevas Generaciones de su partido, el líder de los populares ha rescatado la vieja fórmula de Aznar de construir más vivienda y ha desdeñado las propuestas "populistas" e "intervencionistas" del gobierno. "Hagamos más oferta de viviendas en alquiler y de viviendas en propiedad. Si elevamos la oferta, los precios bajan", ha señalado.

Feijóo ha denunciado que los precios de la vivienda en España durante los últimos años se ha incrementado un 10% mientras la oferta de pisos de alquiler ha bajado un 17%. Un "problema complejo" para el que "no hay soluciones fáciles", ha admitido. A su vez, el líder de la oposición ha criticado las medidas "erráticas" y las "fantasmadas" en materia de vivienda de Sánchez, al que ha recriminado que en los cinco años que lleva en Moncloa no haya hecho nada para solucionar este problema que afecta especialmente a los jóvenes. Por este motivo, ha reclamado ese pacto de Estado que permita incrementar las cesiones de suelo público para construir viviendas y ponerlas en el mercado del alquiler o de la compraventa con un precio un 40% inferior a la media del mercado.

Además, para ayudar a los jóvenes, Feijóo ha propuesto implantar una ayuda a la emancipación de 1.000 euros para pagar los gastos objetivos por alquilar y comprar una casa, ampliar el abono del alquiler joven o avalar el 15% del total de la compra de vivienda para que los jóvenes tengan el dinero que necesitan para adquirir una primera propiedad. En la presentación, el líder del PP no ha detallado si la procedencia de esas ayudas serían a nivel estatal o autonómico.

Para Feijóo, estas medidas serían más eficaces que las políticas "intervencionistas" del Gobierno de topar los precios del alquiler, como así se ha pactado con Podemos, ERC y Bildu en la Ley de Vivienda, o poner en el mercado 50.000 viviendas de la Sareb, el denominado 'banco malo', "cuando el 40% de ellas están ocupadas o son solares y el otro 60% nadie las quiere porque están inacabadas o están situadas en lugares donde no hay especial demanda". El presidente del PP considera que dicho anuncio, realizado por Sánchez el pasado domingo en Valencia, es una cortina de humo para ocultar que ningún barón territorial a excepción del anfitrión Ximo Puig quiso estar junto al presidente del Gobierno en su acto de precampaña más importante.

Desalojo de okupados en 24 horas

En este encuentro, Feijóo ha otorgado también un especial protagonismo a la okupación. Aunque la promesa no es nueva, el líder del PP ha vuelto a garantizar que, si accede a la Moncloa, las viviendas serán desokupadas en un plazo máximo de 24 horas y endurecerá los delitos de las ocupaciones ilegales, además de dotar de más recursos económicos y humanos a los tribunales y a las fuerzas y cuerpos de seguridad "para reponer la vivienda al propietario y para decirle al okupa que no se pueden hacer actos ilegales en España sin que no haya ningún tipo de repercusión".