Feijóo acusa a Sánchez de esconderse tras el accidente de Adamuz y pide que comparezca en el Congreso 

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar escondido tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y le ha exigido que dé explicaciones en el Congreso la próxima semana.

En una rueda de prensa en Génova después de celebrar una reunión para analizar lo ocurrido, Feijóo ha demandado al Ejecutivo que dé la cara "y asuma los errores" por este fatal siniestro que ha dejado 45 fallecidos y decenas de heridos. "El duelo no puede ser coartada para la opacidad", ha dicho.

En este sentido, Feijóo ha denunciado que Sánchez "no ha aclarado nada sobre lo que ha ocurrido" y se ha instalado entre los usuarios del sistema ferroviario una situación de pánico. "Han pasado cinco días y los españoles siguen sin saber bien qué ocurrió. No hay una versión consistente. Todo se ha vuelto más confuso. En lugar de genera tranquilidad, se genera más preocupación sobre el estado de las vías, sobre los sistemas de control y las decisiones y contradecisiones que se adoptan", ha dicho.

El líder del PP cree que el Gobierno está multiplicando la inquietud y el caos por actuar "tarde y mal". Igualmente, ha pedido que responda a una veintena de preguntas sobre este accidente o el ocurrido en el rodalies a la altura de Gelida (Barcelona), entre las que se incluye si se desoyeron la veintena de advertencias sobre Adamuz o si la custodia de las piezas de los trenes ha sido la correcta.

Por este motivo, Feijóo ha pedido que sea Sánchez quien comparezca en el Congreso la próxima semana en un pleno extraordinario "para dar la cara". En caso de que no lo haga, convocará otro en el Senado. "El que tiene la máxima responsabilidad es el presidente. Y este accidente ha destruido cualquier resto de confianza en su gestión. El estado de las vías es el reflejo del estado de la nación. No es aceptable pasar de un país orgulloso de su AVE al descrédito de la alta velocidad. Por las víctimas, por los maquinistas, por los usuarios y por la imagen de los españoles, hay que empezar poner claridad al caos", ha dicho.

Finalmente, sobre por qué no exige ya la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, Feijóo ha señalado que él ni siquiera le habría nombrado ministro. "El mismo día de agosto que los maquinistas le presentaron unas incidencias, él se estaba dedicando en Twitter a increpar a ciudadanos anónimos y a hacer oposición a Ayuso", ha concluido.