Sánchez sujeta, de momento, a Puente

Pedro Sánchez sostiene a Óscar Puente, uno de sus ministros de mayor confianza. Al menos, de momento. El titular de Transportes lleva toda la semana exponiéndose públicamente, en multitud de entrevistas de medios de comunicación de distinta inclinación ideológica. "Dando la cara", como se encargan de enfatizar en Moncloa. Y ocultando ese perfil gamberro que ha utilizado en otras ocasiones, principalmente para batallar contra el PP o los críticos al presidente.

La tregua política por el accidente de Adamuz (Córdoba) terminó definitivamente con el último día de luto nacional. Tal y como avanzó El HuffPost, Gobierno y principal partido de la oposición se preparan para una batalla total por la crisis ferroviaria, que irá escalando en intensidad con el paso de los días. De hecho, Moncloa ha desistido de convocar a Alberto Núñez Feijóo la próxima semana, como era la intención inicial. De momento, la fotografía de Sánchez con el jefe de la oposición tendrá que esperar, confirman las fuentes consultadas.

El presidente, en una comparecencia en Bruselas a última hora de la noche de jueves, afirmó que asume "todas las responsabilidades" políticas por la tragedia de Adamuz. Pero no aclaró qué significa exactamente eso y no habló en ningún caos de dimisiones. Ni la del ministro ni tampoco la del responsable de ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña, que sí abre la puerta a marcharse.

En Moncloa niegan que el ministro tenga que hacerse a un lado. De hecho, aplauden su gestión durante estos días tan complicados. Hasta la fecha, Puente ha sido el gran escudero del presidente, posicionado para jugar un papel aún más relevante en el PSOE de cara al futuro. Si bien, hay una parte del partido constata "la enorme dificultad política" de sobreponerse a un acontecimiento de estas características.

El ministro suspiraba cuando le preguntaban sobre su posible dimisión, en su última rueda de prensa del viernes. De sus palabras se desprende que quiere continuar y que no teme que Sánchez le aparte de sus responsabilidades. “Me siento capacitado”, dijo. “No estoy preocupado”.

Más allá de la respuesta al terrible accidente en sí, internamente también inquieta la percepción que se pueda instalar en la opinión pública sobre la situación del ferrocarril en España. Así lo trasladan por ejemplo en Sumar, que forma parte del Gobierno de coalición. Públicamente, Enrique Santiago, de IU, denunció que España está "a la cola" en inversión ferroviaria. "No solo es Adamuz, es lo que ha ocurrido en Cataluña, lo que denuncian los maquinistas", deslizan en privado en el equipo de Yolanda Díaz

Feijóo irá a más en la crítica



Uno de los comentarios más escuchados en las últimas horas, en distintos partidos políticos, es que "a Puente le tienen muchas ganas". Y no sólo en el Partido Popular, que también. En el entorno de Feijóo creen "no se va a poder recuperar" en términos políticos del declive ferroviario que ha quedado al descubierto. "Otra cosa es que resista agonizando, como ya está haciendo Sánchez", sugieren en privado.

Feijóo ha estado supervisando cada paso que han dado sus portavoces desde el accidente, modulando la repuesta para evitar derrapes. "Y conteniendo a quienes querían que ir un paso más allá. Diciéndoles que no", desvelan las fuentes consultadas por El HuffPost. Hasta que concluyó el luto, cuando se puso al frente de la respuesta. "No es mala suerte, es mala política e incapacidad patente", dijo Feijóo en rueda de prensa el viernes. Habló de "caos" y afirmó que "el estado de las vías del tren es reflejo del estado de la nación".

¿Mi apuesta? Vox va a ser el mayor beneficiado de lo que ha ocurrido. Está calando que el Estado no funciona, que todo es un caos Un diputado del PP a 'El HuffPost'

El líder del PP aún no pide dimisiones, pero lo hará. Sí lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso, que volvió a ir un paso por delante de Feijóo. "Lo dábamos por descontado", sugieren en Génova. Desde Andalucía, Juanma Moreno se desentendió de polémicas, toda vez aún tiene que coordinar con Moncloa el homenaje de Estado del próximo sábado, que se celebrará en Huelva. "Y no será fácil, la gente está cabreada", apuntan desde la Junta.

Y todo en un periodo de campaña electoral permanente, con hasta tres elecciones antes de verano. “¿Mi apuesta? Vox va a ser el mayor beneficiado de lo que ha ocurrido. Está calando que el Estado no funciona, que todo es un caos. Y en esa coyuntura, ellos son los que suben", reflexiona un diputado del PP. Los sondeos apuntan a que la formación de Santiago Abascal, que fue la única que no paró pese al luto oficial, podría casi duplicar resultados en los comicios de Aragón del próximo ocho de febrero.