Feijóo rectifica y admite ante la jueza que Mazón no le informó "en tiempo real" de la DANA

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, antes de comparecer por videconferencia ante la jueza de la DANA

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este viernes durante su declaración por videoconferencia como testigo ante la jueza de la DANA que Carlos Mazón no le informó "en tiempo real" de la tragedia y que se enteró del impacto que el temporal podría tener junto antes de las ocho de la tarde.

Su declaración contradice a las propias palabras que efectuó Feijóo en los días posteriores a la DANA, cuando dijo que Mazón le había estado informando incluso desde el día anterior al temporal, el 28 de octubre.

Cuando la jueza de Catarroja le pidió sus mensajes intercambiados con Mazón aquella tarde del 29 de octubre, Feijóo dijo entonces que había sido un error cronológico y aseguró que Mazón se había ido comunicando con él desde el martes.

Ahora, sin embargo, ha acabado admitiendo que el expresidente valenciano no le informó en tiempo real de la tragedia, sino que lo hizo una vez que el presidente valenciano acabó su comida en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana y se dispuso a ir al Cecopi.

De hecho, como demuestran los mensajes intercambiados entre ambos, la primera comunicación no tuvo lugar hasta las 19.59h, cuando los diferentes autos de la jueza de Catarroja evidencian que ya se habían dado la mayoría de victimas mortales.