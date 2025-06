Feijóo se sincera con Herrera, le confiesa el "objetivo" del PP y por qué no le gustará a Abascal

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pasado por los micrófonos de la COPE para ser entrevistado por Carlos Herrera, en una conversación en la que el también jefe de la oposición ha aprovechado para responder de su propia boca a los guantes que le han arrojado tanto el propio Pedro Sánchez, como la persona a la que tendría que convertir en su vicepresidente para un hipotético pase a la Moncloa. Santiago Abascal.

"Hay una cosa que me preocupa especialmente y es que ha dicho que no se va porque viene la derecha al Gobierno, es decir, 'oiga, yo no me voy porque perdería las elecciones'", le ha contado al inicio de la entrevista en 'Herrera en COPE', para centrarse luego en el envite de su adversario en el espectro político del conservadurismo. "Hay mucha gente, de buena fe, que cree que esto de la moción de censura es conseguir que alguien se abstenga y sacarla adelante. No es así, se necesita mayoría absoluta, 176 votos 'síes'... Y, en este momento, el PP no los tiene".

Feijóo se ha mostrado muy crítico con la ultraderecha de Vox, la misma que le ha emplazado a hacer un movimiento político que el propio expresidente de la Xunta ya ha descrito como regalarle un "balón de oxígeno" a Pedro Sánchez y al PSOE. En referencia a presentar una moción de censura y no lograr los apoyos necesarios para que esta salga adelante, es decir, que la mayoría del Congreso le entregue las riendas del Ejecutivo a quien, a pesar de haber sacado mayor número de votos, no los logró entre los grupos para una investidura.

Feijóo pasa al ataque contra Vox

Feijóo ha interpelado directamente a Vox, deslizando que esa no es la postura que más ayuda al PP. "No debemos buscar el desahogo de una moción de censura que dura 72 horas. Debemos buscar una estrategia para echar a Sánchez", ha dicho Feijóo, antes de que Herrera se haya interesado preguntándole por Abascal. "¿A qué atribuye usted o a qué achaca que Vox le inste a plantearla [la moción de censura]", ha inquirido el periodista.

"Que coincida el señor Sánchez y Vox planteando lo mismo... es cuanto menos sospechoso"es cuanto menos sospechoso" Alberto Núñez Feijóo, líder del PP

"Es una pregunta que tiene que contestar Vox. Yo lo primero que le agradezco es que diga que una moción de censura planteada por el PP la apoya. Eso hay que reconocerlo. A partir de ahí, no entiendo cuál es su estrategia. Vox ha presentado dos mociones de censura y el resultado fue que no tienen los votos suficientes para presentarla [una tercera]", ha reflexionado Feijóo sin esconder sus críticas a los de Abascal: "Lo cuál quiere decir que la gente le ha dejado de votar y no le ha dado esa legitimidad parlamentaria para presentarla. Que coincida el señor Sánchez y Vox planteando lo mismo... es cuanto menos sospechoso".

Feijóo se pronuncia sobre gobernar en coalición con Vox: "Nuestro objetivo..."

Con todo, los comentaristas políticos que acompañan a Herrera han insistido y le han planteado a Feijóo un escenario al que apuntan muchas de las últimas encuestas que retratan una mayoría parlamentaria de la suma de derecha y ultraderecha. Sobre la posibilidad de un gobierno de coalición con Vox y si considera que es un "peligro" el "llegar a acuerdos" con ellos, Feijóo ha indicado que "nuestros límites son la Constitución", que "somos un partido previsible, no pactamos nada fuera de la Constitución" o que "dialogar con otros partidos para sacar la gobernabilidad del país es la obligación".

"Nuestro objetivo es conseguir 10 millones de votos" Alberto Núñez Feijóo, líder del PP

Pero Feijóo ha querido dejar claro ante Herrera que sus planes no pasan por compartir Consejo de Ministros con los de Abascal. Quiere ir a por todas en las próximas elecciones. "Mi objetivo no es este, es tener 10 millones de votos para gobernar. Hoy no hay una sola encuesta en la que la suma de PP y Vox no esté entre el 48 y el 52%. Nuestro objetivo es conseguir 10 millones de votos y tener un Gobierno en solitario", ha subrayado Feijóo.