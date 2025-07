Francisco Camps 'vuelve': presenta su candidatura a presidir el PP valenciano y desafía a Mazón entre 'mensajes' a Génova

Francisco Camps está de 'vuelta'. El expresidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana ha anunciado este miércoles su intención de optar a presidir de nuevo el PPCV cuando se convoque el congreso regional del partido. Lo ha hecho con el aviso de que será leal a Alberto Núñez Feijóo para ayudarle a llegar a la Moncloa pero dejando claro que "nadie me da lecciones de lealtad", en un claro desafío a Carlos Mazón.

Camps ha presentado esta tarde su proyecto político ante varios centenares de militantes y simpatizantes del PP, en un acto seguido de una cena celebrado en el Palau Alameda de València, donde ha defendido su "derecho legítimo" a postularse dentro del partido para "volver a ganar por mayoría".

Jaleado por gritos de "presidente" por los asistentes, el que fuera presidente valenciano entre 2003 y 2011 ha dicho que quiere volver a liderar un partido en el que estaban "todos unidos" cuando él era su máximo dirigente. Igualmente, que quiere contar con "todos" los que tienen actualmente alguna responsabilidad política en la Comunidad Valenciana.

Esto incluye "desde el presidente de la Generalitat (Carlos Mazón) hasta el último concejal", pues tendrán todo su "apoyo, respeto y lealtad", palabras que no obstante, se entienden como un desafío al actual liderazgo regional y en el partido de Mazón, muy cuestio nado desde su gestión de la DANA de octubre en Valencia, pese a los mensajes de apoyo transmitidos desde el aparato nacional del PP.

"Lo que pretendemos hoy aquí es justo lo que siempre hemos hecho: hacer fuerte al PPCV para hacer fuerte al PP de España (...), tenemos esa convicción y queremos conseguirlo", ha insistido ante sus simpatizantes, a los que ha reclamado "la misma lealtad" que él ha prometido.

En un largo discurso plagado de preguntas retóricas, Camps ha dejado caer si "no he demostrado lealtad durante estos años. ¿No he demostrado lealtad gobernando como gobierna la gente del PP? ¿No he demostrado lealtad dándole al PP tres mayorías absolutas? ¿No he demostrado lealtad renunciando absolutamente a todo a favor del PP, de la Comunidad Valenciana, de España y de la Generalitat Valenciana?".

"¿No he demostrado lealtad durante 15 años soportando una campaña brutal y no diciendo nunca nada malo, ni de la justicia ni de la política ni de España? ¿No os parece lealtad haber estado callado un día y otro, un congreso y otro, consciente de que yo, como muchos de vosotros, habíamos contribuido a hacer grande al PP y no se me nombrase ni una sola vez y yo no me haya quejado nunca?", ha añadido.