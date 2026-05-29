El PSOE mantiene 11 puntos de distancia con el PP en un CIS previo a la imputación de Zapatero y el 'caso Leire Díez'
Los resultados del Centro de Investigaciones Sociológicas han expuesto un estudio anterior a los escándalos de las últimas semanas. El partido de Pedro Sánchez desciende dos décimas, pero sigue con una amplia distancia del PP.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha emitido este viernes un nuevo estudio que data hasta el 18 de mayo, un día después de las elecciones andaluzas y uno antes de la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Ante esta situación, la encuestadora señala que el Partido Socialista descendería dos décimas y seguiría manteniendo una distancia con el Partido Popular de casi 11 puntos, quedándose la formación de Pedro Sánchez con 36,2% y la de Alberto Núñez Feijóo con un 24,9%.
-Noticia de última hora, habrá ampliación-