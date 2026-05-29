El PSOE mantiene 11 puntos de distancia con el PP en un CIS previo a la imputación de Zapatero y el 'caso Leire Díez'

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha emitido este viernes un nuevo estudio que data hasta el 18 de mayo, un día después de las elecciones andaluzas y uno antes de la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Ante esta situación, la encuestadora señala que el Partido Socialista descendería dos décimas y seguiría manteniendo una distancia con el Partido Popular de casi 11 puntos, quedándose la formación de Pedro Sánchez con 36,2% y la de Alberto Núñez Feijóo con un 24,9%.

-Noticia de última hora, habrá ampliación-