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El PSOE mantiene 11 puntos de distancia con el PP en un CIS previo a la imputación de Zapatero y el 'caso Leire Díez'
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El PSOE mantiene 11 puntos de distancia con el PP en un CIS previo a la imputación de Zapatero y el 'caso Leire Díez'

Los resultados del Centro de Investigaciones Sociológicas han expuesto un estudio anterior a los escándalos de las últimas semanas. El partido de Pedro Sánchez desciende dos décimas, pero sigue con una amplia distancia del PP. 

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.ALDARA ZARRAOA

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha emitido este viernes un nuevo estudio que data hasta el 18 de mayo, un día después de las elecciones andaluzas y uno antes de la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Ante esta situación, la encuestadora señala que el Partido Socialista descendería dos décimas y seguiría manteniendo una distancia con el Partido Popular de casi 11 puntos, quedándose la formación de Pedro Sánchez con 36,2% y la de Alberto Núñez Feijóo con un 24,9%. 

-Noticia de última hora, habrá ampliación- 

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
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Redactor de Política en El HuffPost. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en elDiario.es, El Confidencial y Redacción Médica. Además de la actualidad política e informativa, ha cubierto efemérides como la DANA o la erupción del volcán de La Palma, realizado entrevistas a raperos o elaborado reportajes sociales, especialmente sobre migración y vivienda.

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