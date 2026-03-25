La jueza pide a ADIF que aclare por qué cambios los carriles en la zona del accidente de Adamuz

La jueza que investiga las causas del accidente de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas ha instado al gestor ferroviario Adif a que aclare y complemente los hechos y motivos técnicos por los que se procedió a la sustitución de varios metros de la vía en el lugar del suceso.

En una providencia dictada el martes y a la que ha tenido acceso EFE, la jueza da cinco días a Adif para que "aclare y complemente los hechos y motivos técnicos por los que se procedió a la sustitución del carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317'264 de la vía 2".

Además, insta a la "identificación de la mercantil o empresa suministradora del carril defectuoso, su representante legal, director técnico de la empresa suministradora que informó del defecto, persona que aconsejó a Adif la sustitución preventiva, trabajadores o técnicos de Adif con los que la empresa suministradora y su director técnico trataron la incidencia y trabajador o responsable de Adif que autorizó el cambio de carril".