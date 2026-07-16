La Junta Electoral Central pide más datos sobre la aplicación de la 'ley de nietos' en el voto exterior y exige motivar en qué provincia se inscribe a los nacionalizados

La Junta Electoral Central quiere más datos de la aplicación de la llamada 'ley de nietos' y su posible afectación al censo. El organismo rector de las elecciones en España ha solicitado a la Oficina del Censo Electoral una instrucción sobre la aplicación de la norma para especificar en qué provincia se inscribirá a cada persona nacionalizada española.

Igualmente, exige explicaciones detalladas sobre el reparto y organización del voto por correo de residentes ausentes.

"La determinación del municipio de inscripción electoral deberá quedar suficientemente motivada en el expediente cuando no resulte directamente de la última residencia en España, de forma que pueda comprobarse la concurrencia de los criterios aplicables y garantizarse la transparencia, objetividad e igualdad en la formación del censo electoral", reza el texto emitido por la JEC.

Las dudas que muestra la JEC sobre la aplicación de la ley de nietos es independiente al rechazo de la petición hecha por Vox para suspender cautelarmente el procedimiento de elaboración del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Para la Junta Electoral, la Constitución también garantiza el derecho a voto de los electores que residen en el extranjero, y la administración electoral "no puede sustituir el criterio del legislador", que fijó por ley "las condiciones y el procedimiento" para el ejercicio de este derecho por parte de emigrados, como recoge Europa Press.

En ningún caso, la JEC se adentra en cuestionar o no la aplicación de la ley que pretende conceder la nacionalidad española a los nietos de emigrados. En un comunicado, el organismo deja claro que pronunciarse sobre esta u otras leyes "excede de sus competencias".

La JEC quiere saber, además, quién examina esas declaraciones y si queda constancia de los criterios seguidos por la Oficina Consular cuando, a falta de otros criterios, determina el municipio de inscripción y si, en su caso, esos criterios son conocidos o examinados por la Oficina del Censo.

Para obtener esa información solicita a la Oficina que complete su informe y sugiera también cómo puede reforzarse la homogeneización y objetivación de los criterios aplicables por las Oficinas Consulares, con el fin de "preservar la transparencia, objetividad e igualdad en el proceso electoral".