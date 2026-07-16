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La Junta Electoral Central pide más datos sobre la aplicación de la 'ley de nietos' en el voto exterior y exige motivar en qué provincia se inscribe a los nacionalizados
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La Junta Electoral Central pide más datos sobre la aplicación de la 'ley de nietos' en el voto exterior y exige motivar en qué provincia se inscribe a los nacionalizados

El organismo rector de los procesos electorales en España rechaza, sin embargo, el intento de Vox de suspender cautelarmente el procedimiento de elaboración del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Una mujer, ante la multitud de papeletas electorales
Una mujer, ante la multitud de papeletas electoralesNurPhoto via Getty Images

La Junta Electoral Central quiere más datos de la aplicación de la llamada 'ley de nietos' y su posible afectación al censo. El organismo rector de las elecciones en España ha solicitado a la Oficina del Censo Electoral una instrucción sobre la aplicación de la norma para especificar en qué provincia se inscribirá a cada persona nacionalizada española.

Igualmente, exige explicaciones detalladas sobre el reparto y organización del voto por correo de residentes ausentes

"La determinación del municipio de inscripción electoral deberá quedar suficientemente motivada en el expediente cuando no resulte directamente de la última residencia en España, de forma que pueda comprobarse la concurrencia de los criterios aplicables y garantizarse la transparencia, objetividad e igualdad en la formación del censo electoral", reza el texto emitido por la JEC.

Las dudas que muestra la JEC sobre la aplicación de la ley de nietos es independiente al rechazo de la petición hecha por Vox para suspender cautelarmente el procedimiento de elaboración del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Para la Junta Electoral, la Constitución también garantiza el derecho a voto de los electores que residen en el extranjero, y la administración electoral "no puede sustituir el criterio del legislador", que fijó por ley "las condiciones y el procedimiento" para el ejercicio de este derecho por parte de emigrados, como recoge Europa Press.

En ningún caso, la JEC se adentra en cuestionar o no la aplicación de la ley que pretende conceder la nacionalidad española a los nietos de emigrados. En un comunicado, el organismo deja claro que pronunciarse sobre esta u otras leyes "excede de sus competencias"

La JEC quiere saber, además, quién examina esas declaraciones y si queda constancia de los criterios seguidos por la Oficina Consular cuando, a falta de otros criterios, determina el municipio de inscripción y si, en su caso, esos criterios son conocidos o examinados por la Oficina del Censo.

Para obtener esa información solicita a la Oficina que complete su informe y sugiera también cómo puede reforzarse la homogeneización y objetivación de los criterios aplicables por las Oficinas Consulares, con el fin de "preservar la transparencia, objetividad e igualdad en el proceso electoral".

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



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Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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