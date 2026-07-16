El portavoz autorizado de Zapatero señala el verdadero "problema" detrás de las palabras de Rajoy sobre Francia: "Es lo que a mí me sorprende"

Las polémicas palabras del expresidente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, sobre la selección francesa siguen dando que hablar (y no solo porque no se haya retractado). Uno de los últimos en pronunciarse al respecto ha sido el portavoz autorizado del también exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, quien ha señalado el verdadero problema detrás del escándalo.

Ha hablado sobre ello en el programa 'Malas Lenguas', el programa dirigido por Jesús Cintora, quien le ha preguntado acerca de las posibles motivaciones del expresidente y el motivo por el que se ha negado a rectificar. "¿Realmente Rajoy lo dice porque en el fondo piensa así, de manera racista, o realmente se le ha ido y se niega a rectificar?", le ha cuestionado el periodista a Arroyo.

"Vamos a ver, Rajoy expresa lo que probablemente le sale del alma y es que aquí, para ser español, pues hay que ser blanco, católico, apostólico y romano. Y eso entronca mucho en la sociedad española y mucho especialmente en el Partido Popular (PP)", ha respondido Arroyo, quien preside el Ateneo de Madrid, quien ha señalado que el verdadero problema es que el Partido Popular no se haya disculpado.

"Pero yo lo que diría es que no nos fijemos tanto en Rajoy, el hombre está ahí retirado en el registro de la propiedad, ganando un 'pastizal' bien merecido porque aprobó sus oposiciones de jovencito, etc. Nada que discutir, el hombre no se mete en nada. De vez en cuando escribe estos artículos en un medio muy conservador... y el problema es el PP", ha agregado el politólogo.

"El problema es que el partido por el que él ha sido presidente del gobierno y del que él es, supongo, presidente de honor o lo que sea, no solamente no lo ha corregido, sino que le ha reído la gracia. Y ha dicho que esto es bueno, que ya se entiende que Rajoy, el sarcasmo de Rajoy, etcétera", ha insistido antes de preguntarse por qué la oposición del Gobierno no ha pedido disculpas por lo ocurrido.

"¿Cómo es posible que el PP no pida perdón directamente? No diga, bueno, perdón, esto es un error. Por supuesto, se puede ser francés y negro o magrebí. Punto pelota, ya está, no hay discusión. Y bueno, pues no, el PP, el lugar de pedir disculpas, en lugar de posicionarse del lado de los principios que ilustran una sociedad tolerante, solidaria, como la española, pues no, le ríe la gracia Rajoy", ha señalado en su intervención el portavoz autorizado de Zapetero.

La petición de Arroyo al PP: "Pidan disculpas"

Y es que, una de las cosas que más sorprende al sociólogo es el hecho de que sus palabras no surgieron en un debate o en un contexto oral, sino que fueron escritas en un diario, por lo que hubo tiempo para su revisión y corrección.

"Esto es lo que a mí me sorprende, porque que Rajoy diga esto... hombre, sí me sorprende porque está escrito, ¿no? No es una cagada, como tantas de Rajoy (...) No es cosa menor, dicho de otro modo, es cosa mayor. No es un blue verbal, es un artículo escrito, supervisado por el propio medio, y por tanto, hay una reflexión previa", ha asegurado el mismo, quien ha pedido explicaciones claras al PP.

"Pero insisto, yo soy... Soy partidario de dejar a Rajoy en paz, a fin de cuentas, pues el hombre está ahí medio retirado, ¿pero el PP? Hay que pedirle al PP, ya está bien. Digan que eso era así, un comentario racista con toda claridad que ha provocado el desconcierto y la reprobación de 4 o 5 ministros franceses y ya está, y pidan disculpas", ha concluido Arroyo finalmente.