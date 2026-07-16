El DAO de la Guardia Civil niega haber presionado a la UCO para que interfiriese en investigaciones a miembros del PSOE

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, sale tras asistir para declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que haya presionado a mandos del cuerpo para interferir en investigaciones que afecten a miembros del Gobierno o del PSOE, según han explicado a EFE fuentes jurídicas.

Llamas, que ha comparecido durante dos horas y media ante Pedraz, ha negado también que ordenase "ponerse de perfil" en la causa que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, tal y como aseguró el exjefe de la UCO Rafael Yuste ante los agentes que le tomaron declaración el pasado 27 de mayo.

El director adjunto operativo ha contestado durante hora y media a un pormenorizado interrogatorio de las fiscales, y, dada la extensión de su declaración, el juez ha decidido posponer a las 10:15 horas de mañana el interrogatorio que tenía previsto para este jueves a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, también imputada en esta causa.

Pedraz instruye en la Audiencia Nacional el caso Leire, en el que se investiga una supuesta trama para tratar de desestabilizar investigaciones que afectan al Gobierno y al entorno de Sánchez.

El juez y la Fiscalía atribuyen a González y al DAO delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia por presuntas presiones a los investigadores de estas causas, a la luz de lo desvelado por la UCO en uno de sus informes, en el que aporta indicios de la presunta implicación de ambos en el objetivo de desacreditar a esta unidad.

Hay tres informaciones que se abrieron a la UCO por presuntas filtraciones

La Fiscalía apunta a tres informaciones reservadas que se abrieron a la UCO por presuntas filtraciones y "en todos los casos en torno a la figura de la Presidencia del Gobierno o sus familiares" por orden del DAO "o, en su caso, la directora general de la Guardia Civil".

Uno de esos expedientes se abrió a raíz de un volcado de la dirección de correo electrónico de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que apareció en la causa en la que se investigaba al hermano de Pedro Sánchez.

A este respecto ha explicado, que, cuando decidió abrir la nota informativa, previamente pidió explicaciones al jefe de Policía Judicial Alfonso López Malo por esa fuga de datos y su publicación en un medio.

Cuando ya había abierto expediente, poco después recibió una llamada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidiendo a su vez explicaciones por el colapso del correo de la mujer del presidente, que a raíz de la publicación de su dirección, se llenó de mensajes de injurias y calumnias, han indicado a EFE las fuentes consultadas.

A preguntas de las fiscales, Llamas ha situado dentro de la normalidad la apertura de las notas informativas a miembros de la UCO y ha justificado la apertura de este expediente en concreto en la aparición de datos personales que afectaban al presidente del Gobierno y a su mujer.

A lo largo de su declaración, Llamas ha defendido la labor desarrollada por la UCO, si bien ha reconocido que no tenía buena relación con su anterior responsable, Rafael Yuste, que a raíz de su ascenso general ha sido sustituido por el coronel Pedro Merino.

Leire mantuvo "diversas comunicaciones telefónicas" con la directora de la Guardia Civil

Según la investigación, la exmilitante socialista mantuvo con Mercedes González "diversas comunicaciones telefónicas" y tres encuentros acreditados, dos el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el tercero el 2 de abril de 2025.

González terminó admitiéndolos en su comparecencia en el Senado el 16 de junio, si bien hizo hincapié en que se limitaron a tomar un café para hablar de asuntos banales. Sobre estas reuniones, Llamas ha revelado ante el juez que la directora de la Guardia Civil le dijo el 5 de mayo de 2025 que conoció a la exmilitante socialista.