Albert Sánchez, nuevo director general de Philip Morris para España, Andorra y Gibraltar

Philip Morris International (PMI) ha designado a Albert Sánchez como nuevo director general de la compañía en España, Andorra y Gibraltar, cargo que entrará en vigor el 1 de agosto. De este modo, toma el relevo de Daniel Cuevas, quien, tras tres años liderando el negocio, ha sido designado presidente de la categoría de productos sin humo de la compañía a nivel global.

El relevo se produce en un momento clave para la compañía, inmersa en la transformación de su modelo de negocio hacia alternativas al cigarrillo convencional y productos sin combustión. Según ha explicado la compañía en un comunicado, Sánchez liderará esta nueva etapa con el objetivo de impulsar el crecimiento del negocio y acelerar la estrategia corporativa encaminada a un futuro sin humo.

Alberto Sánchez se incorporó a Philip Morris International en 2019 dentro del área de Estrategia de Operaciones en la sede internacional de la compañía en Suiza. Desde entonces ha ocupado diferentes puestos relacionados con la planificación estratégica, entre ellos la dirección de Estrategia Corporativa y, posteriormente, responsabilidades para la región europea. Durante estos años ha participado en el desarrollo de iniciativas vinculadas a la transformación del negocio y a la definición de prioridades estratégicas para los mercados europeos.

La compañía destaca que su experiencia en desarrollo estratégico y su conocimiento del mercado serán factores determinantes para afrontar los retos del mercado español, en un contexto marcado por la evolución de los productos sin humo y los cambios regulatorios del sector.

Daniel Cuevas asume la dirección global de productos sin humo

Tras más de veinte años de trayectoria internacional en Philip Morris International y después de dirigir la filial española desde 2023, Cuevas liderará la categoría de productos sin humo de la compañía a nivel global, que incluye los productos de calentamiento de tabaco, los cigarrillos electrónicos y los productos orales de nicotina.

Durante su etapa como director general de España, la compañía subraya que Cuevas transformó el negocio y logró un crecimiento sostenido. Anteriormente, Cuevas desarrolló gran parte de su carrera en otros países, entre ellos Italia y Rumanía, donde lideró con éxito la transformación empresarial de los mercados y el desarrollo desde cero de nuevas categorías de productos sin humo.

En su nuevo rol, Daniel impulsará la expansión global y el posicionamiento de los diferentes productos sin humo como motor clave de la transformación de la compañía.