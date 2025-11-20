Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La reacción de Irene Montero a la condena del Fiscal General: un minuto y medio demoledor
"El poder protege a Ayuso".

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero.
La eurodiputada Irene Montero, secretaria política de Podemos y ministra de Igualdad entre los años 2020 y 2023, ha reaccionado de forma muy contundente a la sentencia del Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa económica que asciende a los 7.500 por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador.

Lo ha hecho en una intervención de poco más de un minuto y medio en el programa Directo Al Grano, de TVE, en la que ha dejado muy clara su opinión, tan sincera y contundente como acostumbra: "Es una mafia golpista, reaccionaria, judicial, mediática, política, económica en España que es urgente desmantelar".

Ha recordado que cuando dijo que "había que reventar a la derecha nos quedamos cortas". "Hay que desmantelar el poder golpista de la derecha y eso se hace con valentía, por la izquierda, con feminismo, con más democracia y con más derechos, porque si no, nos van a reventar ellos uno a uno hasta acabar con las garantías democráticas más mínimas", ha defendido la exministra.

Para Montero, empezaron por los independentistas, con los sindicalistas, con las seis de la Suiza, con Podemos..."Ya lo dijo Ayuso: el rey, los jueves y yo vamos a impedir las transformaciones en España, pero están yendo ahora nada menos que a por el FGE", ha añadido. "Hay que desarticular este poder golpista de la derecha", ha rematado Montero.

La protección a Ayuso

Montero ha señalado directamente a Ayuso, de quien dice que cuando se denuncia su corrupción, "el poder la protege, un poder que es judicial, político, mediático y que es un poder golpista, insisto".

"Le da igual la democracia, le da igual lo que le vote la gente, le da igual cuál sea la voluntad de los poderes democráticamente elegidos que están aquí para decirnos: mandamos nosotros, si nos sirve la democracia, perfecta, y si no, practicamos el golpismo hasta garantizar que nosotros estamos protegidos", ha rezado.

