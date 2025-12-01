Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La UCO busca pistas sobre el exlíder del PP en Almería... y la asistenta testifica que le paga en negro
Política
Política

La UCO busca pistas sobre el exlíder del PP en Almería... y la asistenta testifica que le paga en negro

Los interrogatorios de la unidad de élite de la Guardia Civil también incluyeron a dos empleadas del servicio de limpieza doméstico. La segunda, trabajadora del 'número 2' del expresidente de la Diputación de Almería, aseguró que ella sí tiene contrato.

Antón Parada
Antón Parada
Imagen de archivo de Javier Aureliano García, expresidente de la Diputación de Almería y exlíder provincial del Partido Popular, en 2019.
Imagen de archivo de Javier Aureliano García, expresidente de la Diputación de Almería y exlíder provincial del Partido Popular, en 2019.Pablo Blázquez Domínguez / Getty Images

Continúan trascendiendo nuevos datos acerca de la investigación sobre la presunta corrupción y mordidas que afecta a Javier Aureliano García, ya expresidente de la Diputación de Almería y exlíder del Partido Popular en dicha provincia andaluza, así como a su 'número 2', también dimitido por lo que aseguraron que era una "decisión voluntaria", el exvicepresidente Fernando Giménez. Ambos fueron detenidos en el marco de una segunda fase del 'caso Mascarillas' en el ente supramunicipal.

Tras ser arrestados y prestar declaración acerca de los cargos por los que se les investiga, el presunto cobro de 'mordidas' a través de contratos irregulares hechos a través de la institución provincial, García y Giménez fueron puestos en libertad. No obstante, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han venido continuando con la investigación y la búsqueda de pistas a través de los interrogatorios a un listado de una veintena de testigos.

Según El País, que ha tenido acceso a las actas de las declaraciones, entre esas personas que han sido interrogadas por la unidad de élite de la Guardia Civil queda conformado un ecosistema entre el que hubo empresarios y gestores de sociedades mercantiles a cinco inquilinos, el propietario de una agencia de viajes, dueños de terrenos y hasta dos empleadas del servicio doméstico que afirmaron trabajar para el exlíder del PP en una provincia clave para la mayoría absoluta que conquistó el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, pero también para el propio Fernando Giménez.

"11 euros por hora", pero "siempre" en efectivo

De esos interrogatorios han trascendido otro tipo de datos e informaciones, también relacionados con cómo les pagaba o pagó Javier Aureliano García o Fernando Giménez. Por ejemplo, en la citada información, una de estas dos asistentes domésticas ha indicado a los agentes que cobraba en negro. La otra asegura que no, pero al comparar las cuentas de lo que percibe por hora es un euro menos que lo García pagaba a la primera.

En este sentido, según el testimonio de M.C.T.G., esta llevaba 7 años trabajando como empleada del servicio doméstico para García. Se conocieron de cuando ella tenía en marcha su negocio de limpieza de hogares que se vio truncado al irrumpir la pandemia del coronavirus y sus consecuentes restricciones a la sociedad. Desde entonces, esta profesional asegura que comenzó a realizar ese trabajo en domicilio de García "sin ninguna relación contractual ni estar dada de alta en la Seguridad Social".

M.C.T.G. dice que cobraba "11 euros por hora", pero siempre en "efectivo". Es decir, según su relato, no tenía contrato y cobraba 'en negro'. Dicha declaración contrasta con la de otra trabajadora del mismo sector, M.E.L.G., pero quien trabajó para el exvicepresidente de la Diputación almeriense: "Había semanas que iba dos días, otras uno y a veces ninguno". En su caso, contó a la Guardia Civil que tenía contrato, estaba dada de alta en la Seguridad Social y que Giménez le pagaba 10 euros por hora. Eso sí, también en efectivo. 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 