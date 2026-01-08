Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La única vez que se invocó el artículo 5 de la OTAN fue para apoyar a EEUU tras el 11-S
Los países de la Alianza se desplegaron en Afganistán para dar a Estados Unidos apoyo logísitico en su guerra contra los talibanes. España sufrió 104 bajas. 

Atentados del 11-S en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desdeñó este miércoles la utilidad de la OTAN en un momento en el que sus ansias de anexionarse Groenlandia - territorio bajo administración de Dinamarca, socio también de la Alianza - ponen en peligro la unión militar internacional que nació ya hace más de 75 años.

En un mensaje en redes sociales, Trump expresó sus dudas sobre que sus socios del Tratado de Defensa del Atlántico Norte apoyaran a Estados Unidos en caso de que los necesitara. "Siempre estaremos ahí para la OTAN, aunque ellos no estén ahí para nosotros", dijo. Además, consideró inútil una Alianza sin la presencia de Estados Unidos, asegurando que Rusia y China no se amedrentarían ante una OTAN sin el principal sustentor de la misma. 

¿Qué es la OTAN y qué miembros la integran?

  Foto de familia de la reunión de ministros de Defensa de la OTAN, en la sede de la Alianza de Bruselas, el 15 de octubre de 2025.Dursun Aydemir / Anadolu via Getty Images

El 4 de abril de 1949 se firmó el Tratado de Washington, que establecía la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Diez países de ambos lados del océano (Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido) se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos por parte de una potencia externa. Hoy son 32. 

  • Albania 
  • Alemania
  • Bélgica
  • Bulgaria
  • Canadá
  • República Checa
  • Croacia
  • Dinamarca
  • Estados Unidos
  • Eslovaquia
  • España
  • Estonia 
  • Eslovenia
  • Finlandia
  • Francia
  • Grecia
  • Hungría
  • Islandia
  • Italia
  • Letonia
  • Lituania
  • Luxemburgo
  • Macedonia del Norte
  • Montenegro
  • Noruega
  • Países Bajos
  • Polonia
  • Portugal
  • Reino Unido
  • Rumanía
  • Suecia
  • Turquía

Su artículo principal es el número 5, que indica que una agresión a uno de estos países por parte de un tercero implicará la respuesta inmediata de todo el conjunto (esa respuesta puede ser militar, política o económica). En concreto, señala esto:

"Las Partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas, y en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayudará a la Parte o Partes atacadas, adoptando seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras Partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada, para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte. Cualquier ataque armado de esta naturaleza y todas las medidas adoptadas en consecuencia serán inmediatamente puestas en conocimiento del Consejo de Seguridad. Estas medidas cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya tomado las disposiciones necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales".

¿Cómo actuó la OTAN tras el 11-S?

Una soldado española, en 2002 en Afganistán
  Una soldado española, en 2002 en AfganistánGetty Images

Este mecanismo de defensa sólo se ha activado una vez en los más de 75 años de historia de la OTAN... y fue precisamente para apoyar a Estados Unidos en su guerra con los talibanes tras los atentados del 11-S. En concreto, la OTAN estuvo al frente de la ISAF en Afganistán (Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad) y de la misión Apoyo Decidido desde agosto de 2003 hasta septiembre de 2021. También se llevaron a cabo dos operaciones antiterroristas: Eagle Assist, en el espacio aéreo estadounidense, y Active Endeavour, para vigilar el Mediterráneo.

Cabe destacar, eso sí, que Estados Unidos decidió asumir su defensa de modo unilateral, dejando de lado a la OTAN por considerar que así su respuesta sería mucho más eficaz. De ahí que la aplicación del artículo 5 fuera en este contexto parcial y el papel de restos de países de la Alianza se redujera a dar apoyo logístico a EEUU. 

Fallecidos de la OTAN en Afganistán

Algo que no evitó, sin embargo, que los países de la OTAN sufrieran bajas militares. En las dos décadas de intervención, murieron cerca de 3.500 soldados de la alianza y otros miles fueron heridos en combate. Entre las principales naciones afectadas por las bajas se encuentran Estados Unidos con 2.461, Reino Unido con 457 y Canadá con 158. 

España, que es miembro de la OTAN desde 1982, desplegó 27.100 militares en Afganistán y sufrió 104 pérdidas humanas: 97 militares, tres guardias civiles, dos policías nacionales y dos civiles. De ellos, 62 militares fallecieron en el accidente del Yak-42 en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003.

