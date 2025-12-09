Óscar Puente necesita muy poco para decir lo que piensa sobre la sentencia que condena al Fiscal General del Estado: "Lo vi en un documental"

La sentencia que condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha hecho pública este martes, y su contenido ha provocado un aluvión de reacciones. Uno de los últimos en expresar su opinión al respecto ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien se ha pronunciado a través de su cuenta de X.

Sus palabras, cargadas de ironía, no han pasado desapercibidas. "Lo de Jack el Destripador fue él o alguien de su entorno. Siempre se vio así", ha asegurado en referencia a las palabras que emplea el Tribunal Supremo. En la sentencia se puede leer que el entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz, "o una persona de su entorno y con su conocimiento", fue quien filtró el correo del letrado de Alberto González Amador en el que se reconocían dos delitos fiscales.

En la publicación que ha hecho en X, Óscar Puente ha empleado una imagen del humorista Ricky Gervais donde en la que se le dibuja una sonrisa sarcástica. El ministro socialista, además, ha respondido a su propio mensaje instantes después, señalando que lo vio "en un documental" en alusión a la enigmática identidad del asesino en serie londinense, Jack el Destripador.

Discrepancias y críticas entre sectores progresistas

De sus palabras se puede deducir una sorpresa contenida, pues entre las filas socialistas y círculos próximos al Gobierno señalaron que la condena al Fiscal General del Estado era una "auténtica vergüenza". Por otro lado, este martes el PSOE ha apuntado que acata el sentido del fallo, pero discrepa del mismo y mantiene su confianza en la inocencia de García Ortiz.

También han sido especialmente críticos con la sentencia del Tribunal Supremo algunos periodistas y analistas políticos como Antonio Maestre, quien en tono irónico ha criticado duramente las palabras empleadas en el contenido de la misma. "Es tan definitorio que usen una construcción que implica posibilidad que me fascina", ha señalado en X.

Otros, como el juez Joaquín Bosch, ha asegurado que la sentencia "tiene aspectos que son discutibles jurídicamente" y que "la muestra más clara es que hay un voto particular de dos magistradas que es bastante crítico con la argumentación".