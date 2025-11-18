Le preguntan qué es lo peor de España y su respuesta deberían oírla los que quieren que vuelva la dictadura

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) fue demoledor. Justo cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, para el 19% de los jóvenes el franquismo fue una etapa "buena" y un 21,3% de los españoles la tachaban de "buena" o "muy buena".

Una situación que ha generado un importante debate entre los expertos y los historiadores. Fernando Hernández, autor de Francofacts junto a Pedro Vera, contó en una entrevista a El HuffPost que "vivimos en un momento de centrifugación de la historia".

Ponía el foco el historiador en 2020, año de la pandemia, como año del cambio "de una era histórica": "La experiencia de las anteriores generaciones se va diluyendo al tiempo que la ansiedad generada por la incertidumbre del presente y el desasosiego por un futuro que no suscita esperanza provoca una cierta fascinación por un pasado idealizado".

Y añadió: "A esto hay que sumarle el generalizado desconocimiento de la historia más reciente de nuestro país, aquella que ha forjado las claves de la sociedad en la que las nuevas generaciones van a insertarse como ciudadanía activa en un futuro inmediato".

Pero, ¿por qué cala tanto este discurso entre los jóvenes? Para Hernández hay varios factores: algunos estructurales y otros de larga duración. Por ejemplo, señaló el fracaso de las sucesivas reformas educativas y el extenso currículum, que hace que nunca se llegue a estudiar la historia más reciente de España.

También el auge de la extrema derecha: "El ascenso global de la extrema derecha ha extendido entre los docentes el temor a la acusación de adoctrinamiento por parte de unas familias que, con recursos como el pin parental, pueden interferir en los contenidos impartidos en al aula".

Lo peor de España

En este mismo camino se ha pronunciado un ciudadano, al que le han preguntado en una entrevista por la calle por la situación de España y se ha llevado los aplausos de muchos en redes.

"Qué sería lo peor que tiene España?", ha querido saber el integrante del medio Mirlo TV, que suele hace entrevistas en TikTok.

"Pues los fachas. Que Franco no ha muerto, que Franco está vivo. Eso es lo peor. Lo único que hacen los fachas es dividir, enfrentar y meter mierda. Y salpicar mierda", dice este hombre.