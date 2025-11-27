Lo primero que hará Llorca si es elegido president: pedir perdón a las víctimas de la DANA

El candidato del PP, Juanfran Pérez Llorca, durante el pleno celebrado para investirlo como nuevo president de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón, el 27 de noviembre de 2025.

El presidente de la Generalitat valenciana en funciones, Carlos Mazón, aprovechó su discurso de dimisión para, por primera vez desde la DANA, pedir "perdón" por los "errores" que cometió el 29 de octubre de 2024, errores que tampoco había reconocido hasta dicha fecha. Ahora, quien aspira a ser su sucesor al mando de la región, el también popular Juanfran Pérez Llorca, asegura que lo que le costó a un año a su predecesor a él le llevará un minuto: ha asegurado este jueves en su debate de investidura que, si es elegido president, sus primera palabras en el cargo serán para "pedir perdón" a las familias de las 229 víctimas mortales de aquel día.

"Sí señorías, pedir perdón. Perdón a todas las personas y familias que aún sufren las consecuencias de las riadas del 29 de octubre, a aquellas que lo perdieron todo y a aquellas que perdieron demasiado", ha aseverado en su discurso ante Les Corts Valencianes.

A su juicio, "ha sobrado mucha gresca y mucho insulto", de manera que si es elegido president pedirá perdón en nombre de la Generalitat, pero exigirá lo mismo de otras Administraciones "por todas las vías que sean posibles", pues el Gobierno de España "aún no ha reconocido ningún error, no ha dado explicaciones y no ha asumido ninguna responsabilidad".

El también secretario general del PP de la Comunitat Valenciana ha insistido en que, desde "la más absoluta humildad", hay que pedir perdón porque las Administraciones "no han estado a la altura que merecían todos los ciudadanos".

Ponte al día: qué se sabe nuevo de la comida en El Ventorro entre Mazón y Vilaplana y qué dudas persisten En las últimas horas se han conocido nuevos datos sobre las horas clave en las que fallecieron un total de 229 personas en la Comunidad Valenciana. Entre ellos, dos menús en el restaurante por 156 euros, contradicciones en la cronología, avisos de Utiel o la 'hora desconocida'.

"Unvestidura fake"

Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha afirmado que asiste "a una investidura fake", la de Pérez Llorca como president de la Generalitat, y a una "nueva mentira para los valencianos" con la que el PP "trata de decir que va a cambiar algo para que no cambie nada".

A su llegada a Les Corts Valencianes, ha denunciado que no se conozca el detalle ni las condiciones impuestas por Vox para apoyar al candidato del PP. "Lo conoceremos a golpe de recorte, a golpe de pisotear de nuevo los derechos de los valencianos y de las valencianas y pagando un precio muy caro", ha manifestado.

Morant se ha dirigido a las víctimas de la DANA y a la sociedad valenciana para decirles que "siempre existe una alternativa"; que "siempre se puede construir esperanza en el futuro" y que pueden hacerlo juntos. "La demostración de que hoy se hace una investidura y no estamos votando es que saben, tanto PP como Vox, que han perdido la Comunitat Valenciana, que hay una alternativa progresista mayoritaria en la sociedad, y tarde o pronto esa alternativa se abrirá paso y será la que representará al pueblo valenciano", ha dicho.

La dirigente socialista ha asegurado que hasta ahora los valencianos han pagado "el precio más caro de todos, 229 vidas", las que se perdieron en la dana del 29 de octubre de 2024, y ha advertido de que con Pérez Llorca "no cambia nada" porque "es el número dos del señor Mazón, es su mano derecha, es su secretario de Organización y es su testaferro".

"Testaferro es esa persona interpuesta que aparentemente va a ser quien va a presidir, pero que detrás en realidad lleva al PP de la Comunitat Valenciana, al señor Mazón y a Abascal", ha afirmado, y ha apuntado que Abascal ya ha dicho que estará "vigilante" y que "va a ser el notario político del Reino", como también lo será Mazón, "la perla del Partido Popular".