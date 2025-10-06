Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Mandatarios, papas, entrenadores o eras de Taylor Swift: todas estas cosas han pasado mientras Pedro Sánchez sigue resistiendo
Política

Política

Mandatarios, papas, entrenadores o eras de Taylor Swift: todas estas cosas han pasado mientras Pedro Sánchez sigue resistiendo

No sólo ha visto sucederse a unos cuantos primeros ministros.

Elena Santos
Elena Santos
Pedro Sánchez, fotografiado el 17 de septiembre de 2025 en Getafe.Europa Press via Getty Images

De Pedro Sánchez se suelen recordar todas las catástrofes y acontecimientos históricos con los que le ha tocado bregar desde que ocupa la presidencia del Gobierno, empezando por algo tan insólito como una pandemia y continuando por la erupción de un volcán, un apagón de una duración histórica o la DANA, de la que en breve se cumplirá el primer aniversario.

"Salvo una invasión zombi, este Gobierno ha tenido que enfrentarse a situaciones absolutamente inéditas", afirmó él mismo en una entrevista en RTVE.

Desde que llegó a la presidencia, en junio de 2018, también han pasado muchos otros acontecimientos históricos, como ha reparado el periodista Idafe Martín, quien en su cuenta de X ha recopilado a cuántos otros mandatarios ha visto pasar, al hilo de la dimisión del francés Sébastien Lecornu de este lunes:

"Desde que Pedro Sánchez es presidente ha convivido con 7 primeros ministros franceses (Macron debe nombrar hoy al octavo), 3 italianos, 5 británicos y 3 alemanes. La inestabilidad", ha escrito.

Otros mandatarios europeos

En efecto, para quien tenga curiosidad, los siete primeros ministros franceses a los que Sánchez ha visto 'desfilar' por el cargo han sido Édouard Philippe, Jean Castex, Élisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou y al efimerísimo Lecornu.

  Pedro Sánchez y Boris Johnson en la Cumbre del Clima.Christopher Furlong via Getty Images

Pedro Sánchez fue investido presidente cuando aún estaba en el poder Theresa May, a la que sucedieron Boris Johnson, Elizabeth Truss (recordemos la lechuga), Rishi Sunak y ahora su homólogo es Keir Starmer.

A la par que Sánchez, en Italia fue elegido Giuseppe Conte, al que siguieron Mario Draghi y Giorgia Meloni, mientras que en Alemania, los cancilleres con los que ha coincidido han sido Angela Merkel, Olaf Scholz y el vigente Friedrich Merz.

En la oposición...

Durante el mandato de Sánchez, han pasado por la presidencia del Partido Popular Mariano Rajoy y Pablo Casado y ahora la ocupa Alberto Núñez Feijoo.

  El líder del PP, Pablo Casado, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Stringer . / Reuters

Dos papas

  Pedro Sánchez y el papa Francisco.EFE/Prensa del Vaticano

Extrapolando esta comparación a otros ámbitos, durante sus legislaturas Pedro Sánchez también ha coincidido con dos papas, Francisco y León XIV.

Entrenadores del Real Madrid y Barça...

En cuanto a otra institución, el club blanco, desde que Sánchez es presidente, han entrenado el Real Madrid Julen Lopetegui, Santiago Solari, Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti y Xabi Alonso. Es decir, cinco personas.

Si nos vamos al Barça, ahí va la lista: Ernesto Valverde, Quique Setién, Ronald Koeman, Sergi Barjuan, Xavi Hernández y Hansi Flick.

... y de la selección española

En aquel junio de 2028, recordemos que Julen Lopetegui fue destituido en vísperas del Mundial de Rusia. Le sustituyó Fernando Hierro y a él le siguieron Luis Enrique, Robert Moreno y de nuevo Luis Enrique hasta llegar al actual seleccionador, Luis de la Fuente.

Bonus: eras de Taylor Swift

Sí, porque todos estos años han dado para mucho en muchas esferas. O llamémoslas eras.. 

Desde 2018, a Taylor Swift le ha dado tiempo a pasar por las de Lover, Flolklore, Evermore, MidnightsThe Tortured Poets Department... y ahora está inmersa en The Life of a Showgirl

En 2023, en el podcast de La pija y la quinqui, Sánchez reconoció que le gustaban algunas de sus canciones. 

"Ella es un ejemplo de muchas cosas. Sobre todo, de superación. Se la hicieron pasar puñetas y que ella haya compuesto sus canciones de nuevo, para zafarse de la compañía discográfica", destacó entonces.

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 