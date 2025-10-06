Mandatarios, papas, entrenadores o eras de Taylor Swift: todas estas cosas han pasado mientras Pedro Sánchez sigue resistiendo

De Pedro Sánchez se suelen recordar todas las catástrofes y acontecimientos históricos con los que le ha tocado bregar desde que ocupa la presidencia del Gobierno, empezando por algo tan insólito como una pandemia y continuando por la erupción de un volcán, un apagón de una duración histórica o la DANA, de la que en breve se cumplirá el primer aniversario.

"Salvo una invasión zombi, este Gobierno ha tenido que enfrentarse a situaciones absolutamente inéditas", afirmó él mismo en una entrevista en RTVE.

Desde que llegó a la presidencia, en junio de 2018, también han pasado muchos otros acontecimientos históricos, como ha reparado el periodista Idafe Martín, quien en su cuenta de X ha recopilado a cuántos otros mandatarios ha visto pasar, al hilo de la dimisión del francés Sébastien Lecornu de este lunes:

"Desde que Pedro Sánchez es presidente ha convivido con 7 primeros ministros franceses (Macron debe nombrar hoy al octavo), 3 italianos, 5 británicos y 3 alemanes. La inestabilidad", ha escrito.

Otros mandatarios europeos

En efecto, para quien tenga curiosidad, los siete primeros ministros franceses a los que Sánchez ha visto 'desfilar' por el cargo han sido Édouard Philippe, Jean Castex, Élisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou y al efimerísimo Lecornu.

Pedro Sánchez y Boris Johnson en la Cumbre del Clima. Christopher Furlong via Getty Images

Pedro Sánchez fue investido presidente cuando aún estaba en el poder Theresa May, a la que sucedieron Boris Johnson, Elizabeth Truss (recordemos la lechuga), Rishi Sunak y ahora su homólogo es Keir Starmer.

A la par que Sánchez, en Italia fue elegido Giuseppe Conte, al que siguieron Mario Draghi y Giorgia Meloni, mientras que en Alemania, los cancilleres con los que ha coincidido han sido Angela Merkel, Olaf Scholz y el vigente Friedrich Merz.

En la oposición...

Durante el mandato de Sánchez, han pasado por la presidencia del Partido Popular Mariano Rajoy y Pablo Casado y ahora la ocupa Alberto Núñez Feijoo.

El líder del PP, Pablo Casado, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Stringer . / Reuters

Dos papas

Pedro Sánchez y el papa Francisco. EFE/Prensa del Vaticano

Extrapolando esta comparación a otros ámbitos, durante sus legislaturas Pedro Sánchez también ha coincidido con dos papas, Francisco y León XIV.

Entrenadores del Real Madrid y Barça...

En cuanto a otra institución, el club blanco, desde que Sánchez es presidente, han entrenado el Real Madrid Julen Lopetegui, Santiago Solari, Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti y Xabi Alonso. Es decir, cinco personas.

Si nos vamos al Barça, ahí va la lista: Ernesto Valverde, Quique Setién, Ronald Koeman, Sergi Barjuan, Xavi Hernández y Hansi Flick.

... y de la selección española

En aquel junio de 2028, recordemos que Julen Lopetegui fue destituido en vísperas del Mundial de Rusia. Le sustituyó Fernando Hierro y a él le siguieron Luis Enrique, Robert Moreno y de nuevo Luis Enrique hasta llegar al actual seleccionador, Luis de la Fuente.

Bonus: eras de Taylor Swift

Sí, porque todos estos años han dado para mucho en muchas esferas. O llamémoslas eras..

Desde 2018, a Taylor Swift le ha dado tiempo a pasar por las de Lover, Flolklore, Evermore, Midnights, The Tortured Poets Department... y ahora está inmersa en The Life of a Showgirl.

En 2023, en el podcast de La pija y la quinqui, Sánchez reconoció que le gustaban algunas de sus canciones.

"Ella es un ejemplo de muchas cosas. Sobre todo, de superación. Se la hicieron pasar puñetas y que ella haya compuesto sus canciones de nuevo, para zafarse de la compañía discográfica", destacó entonces.