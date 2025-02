Morant sopesa una moción de censura a Mazón: "Si Feijóo no mueve ficha en las próximas horas, el PSPV lo hará"

Directa y al centro de la diana. La líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el PSPV-PSOE presente una moción de censura con la que sacar a Carlos Mazón de la presidencia de la Generalitat valenciana. La también ministra de Ciencia e Innovación ha lanzado una petición clara y directa a la cúpula del Partido Popular, una reclamación que aterriza en Génova 13 con sabor a ultimátum.

"Si Feijóo no mueve ficha en las próximas horas, el PSPV moverá ficha", ha adelantado Morant, en una jornada clave en la que se han ultimado y presentado los trabajos de cara a la comisión de investigación de la DANA que tendrá lugar en Les Corts. Una rueda de prensa previa a las reuniones con regidores de ayuntamientos golpeados por la peor gota fría del siglo en España.

"Quien tiene que mover ficha y puede hacerlo es Feijóo, hay precedentes en esta comunidad, de un PP destituyendo a un president de la Generalitat. En manos del señor Feijóo está. Si no, desde luego nosotros moveremos ficha porque claramente la situación de Mazón cada vez es más insostenible", ha subrayado la máxima responsable del PSPV.

Estas declaraciones de Diana Morant no solo llegan en el marco de la jornada de trabajo de cara a preparar la ofensiva en Les Corts. También lo hacen después de un convulso jueves en el que la Generalitat trató de apagar las críticas y las reiteradas peticiones de dimisión a Mazón publicando una imagen en la que supuestamente se muestra la llegada del president al Cecopi a las 20.28 horas del día de la DANA.

Lo cierto es que las muestras de críticas a Mazón y manifestaciones que reclaman su cabeza política están aumentando su frecuencia hasta tal punto que ayer fueron notorios los abucheos que recibió durante un congreso sobre educación en València. Minutos antes había contestado a la prensa de forma abrupta, a la pregunta de si no cree que debía dimitir respondió que debían hacerlo los que no avisaron del desbordamiento del barranco del Poyo.

Esta misma mañana, mientras crecen las dudas en las filas populares y las voces que piden un recambio -tal y como recogió Pablo Montesinos para El HuffPost-, de nuevo Mazón se ha enfrentado a los micrófonos de los periodistas, esta vez evitando responder otra pregunta clave. Si él no piensa en dimitir, ¿qué opina el líder de la oposición y jefe de los populares a nivel nacional? Mazón ha eludido responder a si tiene el respaldo de Feijóo, zanjándolo con un parco "vamos a trabajar".

"Nosotros, desde el primer momento y ante la indecencia de Mazón, que no ha querido dimitir, hemos apelado a Feijóo, y lo voy a volver a hacer. Si Feijóo no mueve ficha en los próximas horas, el PSPV moverá ficha", ha subrayado Morant de una posibilidad en la que se necesitarían los votos de Vox, de una ultraderecha que no ha dejado de sostener al popular en todo momento.