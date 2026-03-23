Una mujer transexual, Miss Trans Zamora, denuncia una brutal paliza grupal en La Bañeza (León)

Una mujer transexual ha sufrido en La Bañeza (León) una paliza que le ha propinado supuestamente un grupo de entre ocho y diez personas, a la vez que recibía insultos homófobos y tránsfobos.

Nuevo presunto delito de odio contra la comunidad LGTBIq+ en España. Una mujer transexual ha denunciado haber sufrido una paliza grupal, el pasado sábado, en la localidad leonesa de La Bañeza. Se trata de Bianca Lizbeth Fernández, participante en el certamen Miss Trans España y actual Miss Benavente y Miss Trans Zamora, quien ha advertido sobre esta agresión en redes sociales y denunciándolo a la Guardia Civil.

La víctima ha señalado que esa brutal paliza tuvo lugar el pasado sábado por la noche y en ella participaron un número de entre 8 y 10 personas. La propia Guardia Civil ha confirmado que Fernández incluso estuvo a punto de perder un ojo. Primero fue traslada al centro de salud de La Bañeza, para luego recibir asistencia en el Hospital de Benavente (Zamora).

Según recogen medios locales, como Diario de León, Bianca fue golpeada mientras proferían duros insultos contra ella, al grito de "travelo de mierda". Según el relato de esta, una sucesión de puños, patadas en el rostro, tirones de pelo y hasta un botellazo en la cabeza. Otros medios como El Heraldo León adelantan que se revisarán las cámaras de videovigilancia del local donde se iniciaron los hechos. "Se va a ver cómo estaba yo sola contra toda esa gente", ha precisado la víctima, según dicho diario.

La víctima fue vejada por querer usar el cuarto de baño de mujeres

Desde la Plataforma Trans han lanzado al momento su más "enérgica condena ante la brutal agresión tránsfoba", detallando que la víctima sufrió "múltiples contusiones y una brecha en un párpado que casi le ocasiona la pérdida de un ojo". Desde este colectivo, se han hecho eco de lo denunciado por la agredida.

El detonante de la paliza grupal tuvo lugar en los baños del antes mencionado local, un pub de La Bañeza. La víctima se dirigía al servicio cuando un grupo de mujeres la reprendieron al ver que se dirigía al baño de mujeres.

Según su relato, ese grupo la increpó y amenazó gritándole que era "un hombre" y lanzándole insultos homófobos y tránsfobos. Ella se encerró en ese servicio hasta que, más tarde, salió y abandonó el local. Fue entonces en la salida del pub, de nuevo según su relato, cuando tuvo lugar la "brutal paliza con botellazos y patadas en la cara".

¿Cómo pedir ayuda?

El teléfono principal y de ámbito nacional en España para denunciar delitos de transfobia, LGTBIfobia y discriminación es el 028. El servicio, además de telefónico, se ofrece también a través del correo electrónico 028-online@igualdad.gob.es y de un chat online. La atención es 24 horas al día, 365 días al año, además de ser totalmente gratuito y confidencial. Ofrece atención integral contra la LGTBIfobia, asesoramiento jurídico y apoyo psicológico. Si la agresión es física o requiere intervención inmediata, llama a la Policía Nacional (091) o a la Guardia Civil (062).