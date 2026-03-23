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Una mujer transexual, Miss Trans Zamora, denuncia una brutal paliza grupal en La Bañeza (León)
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Una mujer transexual, Miss Trans Zamora, denuncia una brutal paliza grupal en La Bañeza (León)

La víctima, participante en el certamen Miss Trans España, ha denunciado que un grupo de entre 8 y 10 personas le golpearon entre insultos homófobos y tránsfobos. Estuvo a punto de perder un ojo.

Antón Parada
Antón Parada
Una mujer transexual ha sufrido en La Bañeza (León) una paliza que le ha propinado supuestamente un grupo de entre ocho y diez personas, a la vez que recibía insultos homófobos y tránsfobos.
Una mujer transexual ha sufrido en La Bañeza (León) una paliza que le ha propinado supuestamente un grupo de entre ocho y diez personas, a la vez que recibía insultos homófobos y tránsfobos.EFE / Plataforma Trans España

Nuevo presunto delito de odio contra la comunidad LGTBIq+ en España. Una mujer transexual ha denunciado haber sufrido una paliza grupal, el pasado sábado, en la localidad leonesa de La Bañeza. Se trata de Bianca Lizbeth Fernández, participante en el certamen Miss Trans España y actual Miss Benavente y Miss Trans Zamora, quien ha advertido sobre esta agresión en redes sociales y denunciándolo a la Guardia Civil.

La víctima ha señalado que esa brutal paliza tuvo lugar el pasado sábado por la noche y en ella participaron un número de entre 8 y 10 personas. La propia Guardia Civil ha confirmado que Fernández incluso estuvo a punto de perder un ojo. Primero fue traslada al centro de salud de La Bañeza, para luego recibir asistencia en el Hospital de Benavente (Zamora). 

Según recogen medios locales, como Diario de León, Bianca fue golpeada mientras proferían duros insultos contra ella, al grito de "travelo de mierda". Según el relato de esta, una sucesión de puños, patadas en el rostro, tirones de pelo y hasta un botellazo en la cabeza. Otros medios como El Heraldo León adelantan que se revisarán las cámaras de videovigilancia del local donde se iniciaron los hechos. "Se va a ver cómo estaba yo sola contra toda esa gente", ha precisado la víctima, según dicho diario.

La víctima fue vejada por querer usar el cuarto de baño de mujeres

Desde la Plataforma Trans han lanzado al momento su más "enérgica condena ante la brutal agresión tránsfoba", detallando que la víctima sufrió "múltiples contusiones y una brecha en un párpado que casi le ocasiona la pérdida de un ojo". Desde este colectivo, se han hecho eco de lo denunciado por la agredida. 

El detonante de la paliza grupal tuvo lugar en los baños del antes mencionado local, un pub de La Bañeza. La víctima se dirigía al servicio cuando un grupo de mujeres la reprendieron al ver que se dirigía al baño de mujeres.

Según su relato, ese grupo la increpó y amenazó gritándole que era "un hombre" y lanzándole insultos homófobos y tránsfobos. Ella se encerró en ese servicio hasta que, más tarde, salió y abandonó el local. Fue entonces en la salida del pub, de nuevo según su relato, cuando tuvo lugar la "brutal paliza con botellazos y patadas en la cara".

¿Cómo pedir ayuda?

El teléfono principal y de ámbito nacional en España para denunciar delitos de transfobia, LGTBIfobia y discriminación es el 028. El servicio, además de telefónico, se ofrece también a través del correo electrónico 028-online@igualdad.gob.es y de un chat online. La atención es 24 horas al día, 365 días al año, además de ser totalmente gratuito y confidencial. Ofrece atención integral contra la LGTBIfobia, asesoramiento jurídico y apoyo psicológico. Si la agresión es física o requiere intervención inmediata, llama a la Policía Nacional (091) o a la Guardia Civil (062).

Antón Parada
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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