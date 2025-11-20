"No": la alcaldesa de València, a la pregunta de si prefiere que el franquismo no hubiese existido

Es lo mismo decir que 'Franco hizo muchos pantanos' a que 'se hicieron muchas infraestructuras hidráulicas', aunque suene parecido. Pero no es lo mismo condenar sin bagajes ni rodeos un régimen dictatorial que tomó el poder levantándose contra un Gobierno legítimo elegido democráticamente, a costa de miles de represaliados, que no hacerlo con dicha contundencia.

En plena efeméride de un 20N en el que se cumple medio siglo de la muerte del dictador fascista Francisco Franco, la alcaldesa de València, la popular María José Catalá, ha pasado por los micrófonos de 'Más de uno' en Onda Cero donde ha dejado una serie de afirmaciones sobre la etapa del franquismo, que abarcó 40 años de retroceso en materia de libertades, derechos, cultura, feminismo, lenguas hoy cooficiales... etc. En dichas declaraciones, se ha mostrado reticente a condenar dicha etapa y régimen. ¿Hasta qué punto ha llegado Catalá? Todo ha comenzado cuando el director de dicho programa, Carlos Alsina, le ha preguntado: "¿Franco aportó algo positivo a España?".

La regidora valenciana ha respondido valorando que "es una etapa de nuestra historia que tiene sus lados positivos, su lados negativos", pero que, "en todo caso, España tiene que mirar hacia el futuro y que hay debates que, sinceramente, son interesados y no tienen ningún interés al día a día de los vecinos y de las vecinas". En la línea del argumentario más actualizado del PP contra el Gobierno de Pedro Sánchez y los actos impulsados en el 50 aniversario de la muerte de Franco. En ese punto, Alsina ha aprovechado para preguntarle si esta jornada tienen actos en la ciudad del Turia.

Catalá ha indicado que tienen un acto en defensa de la infraestructura del corredor mediterráneo con empresarios y "no va por ahí el día [por los actos del 50 aniversario del fin del franquismo]". Pero, mientras ambos reían, tuvo lugar otro momento de la entrevista que es bastante descriptivo respecto a la carencia de una condena expresa a la dictadura. "Usted hubiera preferido que el régimen franquista no existiera, supongo", espeta Alsina. A juzgar por la respuesta inmediata, quizás Alsina suponía demasiado.

Catalá: "Lo respeto como la historia de nuestro país que es"

Tras un segundo tomando aire, Catalá ha contestado que "no", para ¿matizar? que "quiero decir, yo respeto todas las etapas de nuestro país, la verdad es que soy una persona doctorada en Derecho Constitucional, me creo muchísimo nuestro proceso democrático, lo conozco bastante bien y soy muy respetuosa con la historia de nuestro país". No se ha quedado ahí en la explicación y no ha escatimado en adjetivos.

"Creo que toda la historia de nuestro país se tiene que entender de forma sosegada y tranquila y la verdad es que no me gusta ni el revanchismo, ni tampoco una reivindicación de que 'tiempos pasados fueron mejores'. Creo que el futuro es lo que tenemos que abordar con tranquilidad y serenidad y... pues lo respeto como la historia de nuestro país que es", ha dicho Catalá, provocando que Alsina reformulase la pregunta: "Pero estamos de acuerdo en que tiempos pasados, en este caso, fueron bastante peores, ¿no?".

Tras un "bueno", Catalá ha dicho que "evidentemente [el franquismo] tuvo aspectos muy negativos, eh, y por eso la democracia fue tan sana y por eso la Constitución española y el marco constitucional nos han dado la mejor etapa de convivencia de nuestro país". A renglón seguido, también ha destacado que "por eso nuestra constitución es tan sana y por eso reconoció derechos y libertades fundamentales públicas que tienen garantías en el marco constitucional que se deben respetar por cualquier dirigente de este país, a dios gracias, y que son muy difíciles de modificar". A lo que añadió un segundo, "a dios gracias", resolviendo que "y bueno, por eso creo que avanzamos los españoles con la democracia y después de Franco vino algo mejor, evidentemente".

No obstante, Alsina volvió a reformular la pregunta: "Pero, ¿le encuentra algún elemento positivo al régimen anterior?". Y ahí sí que no hubo dudas, tras otro "bueno", no fallaron los pantanos. "Bueno, sobre todo infraestructuras, creo que se hicieron infraestructuras necesarias para nuestro país, que han dado sus frutos, que han sido amortizadas oportunamente", ha comenzado a enumerar, para concretar que también eran "infraestructuras de carácter hidráulico, por ejemplo" y dejar un recado indicando que son "unas que venimos reivindicando en València desde hace un año". ¿Y las partes negativas del franquismo? "Pues, evidentemente, no tener un proceso, un sistema democrático que reconocía las libertades de los españoles... no me parecía lo más interesante".

