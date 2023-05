Iglesias explica por qué se ha hundido Podemos el 28M y apunta cómo podría ser la alianza con Sumar

Europa Press via Getty Images

"Un resultado terrible, devastador". Pablo Iglesias huye de eufemismos en su análisis sobre el negro 28M de Podemos. El que fuera líder de los morados y antiguo vicepresidente segundo ha mostrado en Hora 25 de la Cadena SER sus sensaciones sobre una noche muy dura con su partido, que ha quedado fuera de Madrid (ayuntamiento y asamblea), Comunidad Valenciana y Valencia y ha perdido un enorme espacio político a nivel local y autonómico.

Preguntado por qué le ha pasado a Podemos, Iglesias ha sido más que claro: "Nuestro error ha sido no saber construir un proceso unitario". "Que no haya una unidad clara entre Podemos y Sumar nos ha hecho un daño extraordinario y a nuestro partido le toca asumir su parte del error", ha apuntado en relación al desencuentro nada privado hasta ahora con el proyecto personalista de Yolanda Díaz.

Ahora, con las urgencias por el adelanto de elecciones generales, ambas formaciones se han visto obligadas a acelerar, como ha reconocido la actual mandataria 'morada', Ione Belarra.

Para su antecesor en el cargo, otro de los problemas es la imagen proyectada "hacia fuera". Iglesias ha hablado de "confusión en el mejor de los casos", achacándolo a la falta de "institucionalidad interna". "El PSOE se pelea internamente en los Congresos y está bien, pero nosotros no lo tenemos y eso acaba en que se utilicen los medios de comunicación como el terreno para dirimir problemas internos. Todo esto ha trasladado una imagen a la sociedad que nos coloca en una situación de precariedad que el PSOE va a aprovechar", ha añadido.

Preguntado por Aimar Bretos por qué la 'izquierda cuqui' como Podemos ha llegado a denominar a Más Madrid no ha salido 'tan malparada', Iglesias ha echado algún que otro balón fuera. "Las expresiones valenciana y madrileña de los partidos más fuertes de Sumar son expresiones muy concretas. Más Madrid y Compromís, que en generales luego no han tenido resultados llamativos, en sus terrenos sí que les va mucho mejor que a nosotros", ha respondido de inicio.

Ahí, ha remarcado que "figuras como Baldoví y Errejón tienen que mandar más en ese proyecto". Sobre el papel de Podemos en la potencial alianza con Sumar, Pablo Iglesias ha defendido que en este momento "toca ser humildes y dejar claro que quienes deben ejercer el liderazgo para que todos vayamos juntos son otros; Ione Belarra ha sido muy clara: ha tendido la mano para que haya un acuerdo".

Confiante en llegar a un acuerdo que parece más cerca tras el 28M y el adelanto electoral del 23J, Iglesias ha reconocido que lo que no espera son primarias para confeccionar esas listas. "Ojalá hubiera primarias, voluntad hay toda la del mundo, pero en diez días dirán que no puede ser".

"Del proceso de participación ciudadana pasamos al turno de los 'fontaneros' para negociar listas, dineros... Todo lo que no deberíamos hacer tocará hacerlo, esto es como hacer salchichas, que a veces es mejor no saber cómo se hacen... Pero en política a veces toca ponerse de acuerdo con compañeros con los que no te irías de cena o de copas, pero es lo que hay", ha rematado.