Pedro Sánchez envía una carta para defender la regularización de migrantes: "Siento orgullo de ser español"

"Hoy, de nuevo, siento orgullo de ser español". De esta manera comienza el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una nueva carta a la ciudadanía para defender el proceso de regularización de personas migrantes que este martes se aprobará en el Consejo de Ministros. "Si hemos llegado hasta aquí es gracias a cientos de organizaciones y a más de seiscientas mil personas que, durante años, han trabajado sin descanso para llevar esta iniciativa al Parlamento a través de una ILP", defiende Sánchez.

Para el presidente del Ejecutivo, que ha hecho pública la misiva esta mañana en sus redes sociales, este proceso de regularización ha logrado "algo insólito en tiempos de polarización: la capacidad de unir". "Ha contado con el respaldo de la Iglesia, de los sindicatos, de los empresarios y de la sociedad civil que comparte un objetivo claro: mejorar la vida de sus vecinos y, con ello, hacer de España un país mejor", celebra.

El proceso de regularización de personas en situación irregular en España es, según Sánchez, tanto "un acto de normalización" como "un acto de justicia" con la historia del país. Además de "reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana", la medida reconoce también el pasado de "abuelos y abuelas que emigraron a América y a Europa en busca de una vida mejor".

Con todo, y según prosigue en la carta, la regularización "es una necesidad". "España, como otros países europeos, envejece. Sin nuevas personas trabajando y cotizando, nuestra prosperidad se frena, nuestra capacidad de innovar se debilita y nuestros servicios públicos (sanidad, pensiones, educación) sufren. De hecho, es también gracias al dinamismo de las personas migrantes que la economía española es hoy la que más crece en Europa y la que más oportunidades de empleo crea", reconoce Sánchez.

Hacia el final de la misiva reconoce ser consciente de que "las migraciones plantean desafíos", si bien "la regularización es la mejor respuesta para afrontar muchos de ellos". "La integración solo es posible desde la regularidad, desde el acceso a un empleo digno, la contribución al sistema y la participación plena en nuestra sociedad", defiende para plantear una encrucijada respecto a la migración: "Tenemos dos caminos. El de quienes siembran el miedo, enfrentar aunos con otros y condenar a miles de personas a la exclusión. O el de quienes entendemos que la migración es una realidad que debe gestionarse con responsabilidad, integrarse con justicia y convertirse en prosperidad compartida. España siempre ha elegido el segundo camino".

Dos años de lucha

Tal y como relata el periodista de El HuffPost Diego Alonso en este artículo, el Consejo de Ministros aprobará este martes la regularización extraordinaria de cerca de medio millón de personas migrantes tras dos años de lucha y esfuerzo. La medida entrará en vigor este miércoles, en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La regularización, que se aprobará como Real Decreto, cuenta con el rechazo de la derecha en el Congreso, aunque gobiernos como el de Aznar también las llevó a cabo.