El PP reduce la polémica de Rajoy sobre la selección de Francia a una "expresión sin mala intención"

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha tildado este lunes de "sarcásticas" las polémicas palabras de Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol en una columna de opinión que ha generado todo un conflicto diplomático con el país vecino.

En dicho artículo, publicado tras el partido de cuartos contra Bélgica, el expresidente del Gobierno aseguró que Francia tiene una plantilla "de altísimo nivel", pero "sin franceses". De esta manera, el gallego parecía decir que muchos de los jugadores de la selección francesa, al ser negros, no eran verdaderos franceses.

Un comentario sobre el próximo rival de España en el Mundial, ya en la ronda de semifinales, que ha generado un alud de críticas en el país galo. De hecho, este mismo lunes, la portavoz del Gobierno y el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha asegurado que “Francia no tiene color de piel” y que "cualquier afirmación en sentido contrario es una estupidez, racismo o una combinación de ambas cosas”.

Sobre esta polémica, al fin se ha pronunciado el PP. El portavoz de la formación popular, Borja Sémper, ha recordado este lunes que para jugar en la selección de Francia, hay que ser francés. "Entendemos que una columna de estas que escribe Rajoy son sarcásticas. Y van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Los comentarios son a favor de España y lo circunscribiría a este perímetro", ha dicho.

En su intento de defender a Rajoy, Sémper sí ha criticado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por decir en un tuit de respuesta al comentario de su antecesor que confiaba en el que el martes ganara el mejor equipo, fuera España o Francia. "Nosotros queremos que gane España, aunque juegue peor", ha dicho Sémper.

¿Y qué piensa Rajoy de la polémica que él mismo ha generado? Según publica este lunes El Mundo, el entorno del expresidente dice que no hubo "mala intención" cuando Rajoy dijo que Francia no jugaba con franceses. Y él, por su parte, ha dicho directamente al periódico de Unidad Editorial: "No me voy a poner al nivel de ciertos miembros del Gobierno español".