Sumar retrasa hasta dos horas el Consejo de Ministros para forzar al PSOE a incluir medidas de vivienda y límites a los beneficios empresariales por la guerra

El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes se ha retrasado hasta dos horas después de que Sumar se plantase al no acceder el PSOE a incluir en el decreto anticrisis la prórroga de los contratos de alquiler y la inclusión de márgenes a los beneficios empresariales por la guerra de Irán. Según fuentes del socio minoritario, los socialistas habrían accedido a añadir algunas propuestas de los de Díaz, aunque no se conocerán hasta que finalice el encuentro en La Moncloa. "Se tienen que cerrar algunos flecos y lo harán dentro del Consejo", dicen estas fuentes, que destacan que aún "no hay acuerdo".

En Sumar no solo se mostraban esta mañana disgustados por el hecho de que el PSOE no quisiera incluir ninguna medida que alivie de alguna manera la crisis de acceso a la vivienda, sino que tampoco comprendían que los socialistas abogaran únicamente por medidas fiscales como la reducción del IVA en los combustibles, una propuesta regresiva que defienden la patronal empresarial, el PP y que beneficia a las rentas más altas.

Las discrepancias entre Sumar y el PSOE vienen de lejos, sobre todo en lo relativo a la vivienda. Si bien aseguran compartir el diagnóstico, no así las soluciones. Para Sumar, es imprescindible que el paquete para paliar las consecuencias de la guerra en Irán incluya, al menos, la prórroga de los contratos de alquiler. Este año tienen que renovarse más de 600.000 contratos y según estimaciones del Ministerio de Consumo, los inquilinos deberán hacer frente a un incremento medio de más de 300 euros.

El problema, una vez más, es la ausencia de una mayoría progresista en el Congreso. El PSOE defiende un decreto que puedan aprobar Junts y PNV, algo que no sucedería con la prórroga de los contratos, ni siquiera con la moratoria antidesahucios o con los límites a los beneficios empresariales. En Sumar lamentan ya no solo que los socialistas no incluyan la medida, sino que tampoco han llegado a asegurar si la comparten o no.

Pese a las negociaciones de última hora, sería una sorpresa que el PSOE accediera a la totalidad de las peticiones de Sumar. Este mismo jueves, fuentes socialistas aseguraban a El HuffPost que los de Díaz "tendrán que gestionar su frustración", convencidos de que tampoco ahora se producirá una ruptura en el Gobierno.