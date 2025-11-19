¿A ti tampoco te ha preguntado el CIS? ¡Vota en nuestra encuesta!

Nuevo sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y nueva posibilidad de que tampoco te hayan llamado para preguntarte qué votarías. Según el último barómetro del organismo estatal dirigido por Félix Tezanos, correspondiente al mes de noviembre, el PSOE de Pedro Sánchez seguiría siendo el vencedor de unas elecciones generales en España (32,6%), pero con el Partido Popular de Núñez Feijóo dándole un mordisco a esa distancia.

El PP sería la segunda formación más votada (22,4%), tras dejarse el PSOE dos puntos en el primer sondeo después de la anunciada ruptura de Junts, formación necesaria para sacar adelante en el Congreso, prácticamente, cualquier iniciativa. Con todo, los populares remontan tres puntos, pero los socialistas siguen a 10 por delante en este sondeo del CIS. Vox vuelve a rozar máximos históricos, se queda a una décima de su marca más alta en el CIS, con un 18,8% de intención de voto.

Con todo, y si a ti tampoco te ha preguntado CIS, desde El HuffPost queremos conocer tu opinión. De celebrarse mañana elecciones generales en España, ¿a qué formación política votarías?

(Pincha aquí si no puedes visualizar correctamente nuestra encuesta)