Sánchez vuelve a responder a Trump sobre el gasto en defensa: "Sabe que cumplimos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a las quejas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre el gasto en defensa, asegurando que "sabe" que España está "cumpliendo" con sus obligaciones y sus capacidades.

"Somos un país confiable, somos un país que cumplimos con nuestros compromisos", ha trasladado Sánchez a su llegada a la cumbre de líderes europeos que comienza este jueves en la capital comunitaria. De este modo, ha replicado directamente a las palabras de Trump en la víspera, acusando a España de no ser "un jugador de equipo" por no comprometerse a invertir el 5% el PIB en inversión militar como el resto de Aliados.

"El presidente Trump sabe que, desde que yo soy presidente del Gobierno de España, no solamente estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y nuestras capacidades hoy, sino que además hemos cumplido con incumplimientos que otras administraciones", en referencia a los compromisos adquiridos por su antecesor en La Moncloa, Mariano Rajoy.

A renglón seguido, el jefe del Ejecutivo ha añadido que llegó a un acuerdo con la OTAN "en materia de capacidades" que a su juicio es lo "realmente importante". "Esa es nuestra filosofía, creo que también es la filosofía de la Alianza Atlántica y es en esos parámetros hemos llegado al acuerdo en la última cumbre de la OTAN en La Haya", ha rematado.