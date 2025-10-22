Si eres celíaco, el Congreso va a estudiar cómo compensarte

Si eres celíaco, esta noticia te interesa. El Congreso de los Diputados va a estudiar la creación de una compensación económica para las personas celíacas tras admitir a trámite una proposición de ley presentada por el PP, que propone aprobar una deducción en el IRPF de hasta 600 euros por cada miembro de una unidad familiar diagnosticado con la enfermedad celíaca.

La propuesta, debatida el martes en la Cámara Baja, cosechó un amplio consenso y fue admitida a trámite con 338 votos a favor, 3 negativas y 4 abstenciones.

La diputada del PP Maribel Sánchez, encargada de defender en el pleno de ayer la proposición, argumentó que la dieta sin gluten "estricta y de por vida" que deben llevar los celíacos les obliga a pagar "entre tres o cuatro veces más por un producto tan básico como el pan o unas galletas", algo que la parlamentaria considera "injusto".

"Pagan más por su alimentación para no enfermar", evidenció Sánchez, quien recordó que el tratamiento de la celiaquía "no está en un hospital, sino en la despensa de sus casas, y se llama una dieta estricta sin gluten".

Los populares se mostraron abiertos al diálogo para mejorar la ley y propusieron crear un registro estatal de pacientes para garantizar el rigor y la justicia de esta compensación. "No es una alergia o una intolerancia, es una enfermedad autoinmune", recordó la diputada popular.

Desde el PSOE, Isabel Iniesta propuso que las ayudas sean progresivas y vinculadas a la renta.

"El PP quiere convertir los derechos en deducciones fiscales, y las políticas sociales en beneficios uniformes para todos sin atender a la renta, a la situación familiar o a las necesidad reales", apostilló.

Asimismo, el PNV avanzó que presentará enmiendas "constructivas" a la propuesta popular, con alternativas "más justas y eficaces", como la reducción del IVA de productos sin gluten.

El diputado vasco Joseba Agirretxea aseguró que el texto tiene "importantes deficiencias en su diseño, equidad y eficacia", y criticó que la deducción propuesta sea igual para todos, sin tener en cuenta el nivel de renta.

"Su intención es hacer populismo fiscal", coincidió Tomás Fernández, de Vox, quien defendió que "la igualdad no es darles a todos lo mismo".

Por su parte, Alda Recas (Sumar) criticó que el PP quiera crear un registro de personas celíacas pero se niegue a elaborar un registro de objetores de conciencia al aborto, y solicitó incluir en la ley aspectos como el fomento del diagnóstico precoz, la formación de profesionales o el aumento de las inspecciones de restaurantes.

En la misma línea, EH Bildu exigió "ir más allá de las medidas meramente fiscales", y Compromís y ERC lamentaron que la proposición no incluya algunas de las principales reivindicaciones de las asociaciones de celíacos.

Por su parte, JxCat pidió no dejar esta propuesta de ley en el cajón y Coalición Canaria defendió que es una "obligación moral" llegar a un acuerdo, aunque durante el proceso legislativo se trabaje y discuta para mejorar la norma.