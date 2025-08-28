Un concejal de Vox celebra la agresión al investigador del periódico de Pablo Iglesias

El concejal de Vox en Mataró y coordinador del partido en la misma ciudad, Jose Casado, ha celebrado en sus redes sociales la agresión de tres ultraderechistas a Román Cuesta, investigador del periódico del exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Casado se ha posicionado a favor de los agresores en varias publicaciones en su cuenta en X. "Menuda galleta te han dado cagón, hasta con navaja en mano", ha escrito en una de ellas.

En otra de sus publicaciones, Casado ha ironizado con el gas pimienta con el que una de las agresoras roció a Cuesta. "AXE por un tubo", ha comentado Casado. En respuesta a un usuario que le ha recordado que "es un cargo electo y se debe a los ciudadanos", el coordinador de la formación de extrema derecha ha asegurado que sus "votantes suscriben" sus "palabras y acciones".

Jose Casado es, además, el concejal de Vox al que se pudo ver en una manifestación en Mataró junto al considerado líder de Deport Them Now, la organización ultra que llamó a las cacerías racistas en Torre Pacheco. Cuando el coordinador del programa Hora Veintipico, Jose Cabrera, se lo ha recordado también en X, Casado ha contestado: "Sale en un par de días, Hulio", con relación al instigador de las cacerías, que fue arrestado.

El investigador de Diario Red Román Cuesta, que pone nombre a las cuentas anónimas de la ultraderecha en redes sociales, fue agredido anoche en la puerta de su domicilio. En un vídeo que ha publicado en redes la cuenta @infinitack, una de las que Cuesta ha revelado en el medio digital del exvicepresidente del Gobierno, puede verse cómo uno de los agresores trata de pegarle un puñetazo. Justo después, la mujer que se esconde bajo el usuario ya mencionado le rocía con gas pimienta, según ella misma ha reconocido.